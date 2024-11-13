Маск отримав посаду в адміністрації Трампа

Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Рамасвамі опікуватимуться "дерегуляцією, скороченням зайвих витрат і реструктуризацією федеральних агентств".

Обраний президент США Дональд Трамп залучив підприємців Ілона Маска та Вівека Рамасвамі очолити новостворений Департамент з питань ефективності уряду (DOGE).

Про це повідомляє The Hill.

Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Рамасвамі опікуватимуться "дерегуляцією, скороченням зайвих витрат і реструктуризацією федеральних агентств".

Трамп сказав, що DOGE буде консультативним органом та співпрацюватиме з Бюджетним управлінням Білого дому.

Назва DOGE збігається з назвою криптовалюти Dogecoin, яку просуває Маск.

"Це сколихне всю систему та всіх, хто причетний до державного марнотратства, а це багато людей!", – заявив мільярдер.

Трамп назвав нову урядову ініціативу “Мангеттенським проєктом" нашого часу”, маючи на увазі план США створити атомну бомбу у часи Другої світової війни.

"Щоб здійснити такі кардинальні зміни, Департамент ефективності уряду надаватиме поради та вказівки з-поза меж уряду, а також співпрацюватиме з Білим домом і Управлінням з бюджету для стимулювання широкомасштабної структурної реформи та створення досі небаченого підприємницького підходу до Уряду", – зазначив Дональд Трамп.

Ідея про створення нового департаменту та роль Маска в ньому анонсувалася упродовж кількох місяців, відтоді як Трамп і Маск зблизилися на тлі виборчої кампанії.

Рамасвамі брав участь у президентських виборах від Республіканської партії, але на початку цього року зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа.

Трамп пообіцяв, що робота DOGE над поставленими цілями завершиться не пізніше 4 липня 2026 року – до дня святкування 250-ї річниці Декларації незалежності. За його словами, менший і більш ефективний уряд стане "подарунком" країні до свята.

Маск має неабиякий вплив на республіканця. Він навіть був присутній під час кількох телефонних розмов майбутнього президента з іншими світовими лідерами, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським, та брав участь у низці призначень.