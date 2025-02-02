Маск отримав повний доступ до платіжної системи Мінфіну США

Для цього йому довелося звільнити багаторічного працівника міністерства фінансів.

Мільярдер Ілон Маск і його команда з підвищення ефективності уряду (DOGE) отримали доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США.

Про це повідомила газета New York Times.

Дональд Трамп доручив Маску, який очолює новостворений Департамент ефективності уряду, виявити випадки шахрайства і марнотратства в уряді, тому бізнесмен намагався отримати доступ до системи, яку використовує Казначейство для розподілу федеральних коштів.

Джерела видання розповіли, що одним із людей, пов’язаних з DOGE, які тепер мають доступ до платіжної системи, є Том Краузе – виконавчий директор компанії Cloud Software Group із Кремнієвої долини.

Минулих вихідних Краузе змушував заступника міністра фінансів Девіда Лебрика, який упродовж 30 років працював на різних посадах у Мінфіні США, надати йому доступ до системи, однак той відмовився. Вже цього тижня Лебрика спершу відправили у відпустку, а потім – на пенсію. У п'ятницю міністр фінансів Скотт Бессент надав команді Маска доступ до системи.

Система щороку здійснює платежі від імені федеральних агентств на понад 6 трильйонів доларів. Вона містить особисту інформацію мільйонів американців, які отримують виплати по соціальному страхуванню, податкові відшкодування та інші гроші від уряду.

Сенатор-демократ з фінансового комітету Сенату Рон Вайден у своєму дописі в соціальній мережі Bluesky підтвердив, що команда Маска отримала доступ до даних.

"Джерела повідомили, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Виплати по соціальному страхуванню і програма Medicare, гранти, платежі державним підрядникам, в тому числі тим, які безпосередньо конкурують з компаніями самого Маска. Дали доступ до всього", – написав Вайден.

У листі до Бессента в п'ятницю він висловив занепокоєння, що будь-яке «політично мотивоване втручання» в платіжну систему «ризикує завдати серйозної шкоди нашій країні та економіці».

"Я не можу уявити жодної вагомої причини, чому політичні діячі, які продемонстрували відверту зневагу до закону, мають отримати доступ до цих чутливих, критично важливих систем", – зазначив сенатор.

Департамент урядової ефективності не є федеральним департаментом. Він є підрозділом, який створений за розпорядженням Трампа, і працює в Білому домі.

Однак джерела видання стверджують, що члени команди Маска, які отримали доступ до платіжної системи, стали співробітниками казначейства, пройшли державну перевірку та отримали необхідні допуски.

У суботньому дописі на Х Маск заявив, що чиновники Міністерства фінансів отримали вказівку схвалювати платежі "відомим шахрайським або терористичним угрупованням". Втім, жодних доказів цього він не надав.