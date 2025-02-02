Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Маск отримав повний доступ до платіжної системи Мінфіну США

02 лютого 2025, 12:50
Маск отримав повний доступ до платіжної системи Мінфіну США
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Для цього йому довелося звільнити багаторічного працівника міністерства фінансів.

Мільярдер Ілон Маск і його команда з підвищення ефективності уряду (DOGE) отримали доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США.

Про це повідомила газета New York Times.

Дональд Трамп доручив Маску, який очолює новостворений Департамент ефективності уряду, виявити випадки шахрайства і марнотратства в уряді, тому бізнесмен намагався отримати доступ до системи, яку використовує Казначейство для розподілу федеральних коштів.

Джерела видання розповіли, що одним із людей, пов’язаних з DOGE, які тепер мають доступ до платіжної системи, є Том Краузе – виконавчий директор компанії Cloud Software Group із Кремнієвої долини.

Минулих вихідних Краузе змушував заступника міністра фінансів Девіда Лебрика, який упродовж 30 років працював на різних посадах у Мінфіні США, надати йому доступ до системи, однак той відмовився. Вже цього тижня Лебрика спершу відправили у відпустку, а потім – на пенсію. У п'ятницю міністр фінансів Скотт Бессент надав команді Маска доступ до системи.

Система щороку здійснює платежі від імені федеральних агентств на понад 6 трильйонів доларів. Вона містить особисту інформацію мільйонів американців, які отримують виплати по соціальному страхуванню, податкові відшкодування та інші гроші від уряду.

Сенатор-демократ з фінансового комітету Сенату Рон Вайден у своєму дописі в соціальній мережі Bluesky підтвердив, що команда Маска отримала доступ до даних.

"Джерела повідомили, що міністр фінансів Бессент надав DOGE повний доступ до цієї системи. Виплати по соціальному страхуванню і програма Medicare, гранти, платежі державним підрядникам, в тому числі тим, які безпосередньо конкурують з компаніями самого Маска. Дали доступ до всього", – написав Вайден.

У листі до Бессента в п'ятницю він висловив занепокоєння, що будь-яке «політично мотивоване втручання» в платіжну систему «ризикує завдати серйозної шкоди нашій країні та економіці».

"Я не можу уявити жодної вагомої причини, чому політичні діячі, які продемонстрували відверту зневагу до закону, мають отримати доступ до цих чутливих, критично важливих систем", – зазначив сенатор.

Департамент урядової ефективності не є федеральним департаментом. Він є підрозділом, який створений за розпорядженням Трампа, і працює в Білому домі.

Однак джерела видання стверджують, що члени команди Маска, які отримали доступ до платіжної системи, стали співробітниками казначейства, пройшли державну перевірку та отримали необхідні допуски.

У суботньому дописі на Х Маск заявив, що чиновники Міністерства фінансів отримали вказівку схвалювати платежі "відомим шахрайським або терористичним угрупованням". Втім, жодних доказів цього він не надав.

Ілон Маскмінфін США

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється