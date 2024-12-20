Маск підтримав німецьку проросійську партію

Мільярдер вважає, що вони врятують країну.

Ілон Маск висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Загалом він останнім часом стал приділяти більше уваги правим партіям європейських країн, передає медіа організація Politico.

"Лише АдН може врятувати Німеччину", - написав Маск в X (Twitter).

Він також зробивши репост німецької правої медійної персони Наомі Зайбт, яка відома своїми зв'язками з АдН.

Зайбт постійно заперечувала зміни клімату, спричинені діяльністю людини і тому журналісти прозвали її "анти-Гретою", порівнюючи її зі шведською кліматичною активісткою Гретою Тунберг.

Кандидатка в канцлери від ультраправих Аліса Вайдель написала мільярдеру, що він абсолютно правий і ексканцлерка ФРН Ангела Меркель "зруйнувала країну".

Журналісти пишуть, що за результатами опитувань, "Альтернатива для Німеччини" посідає друге місце перед достроковими виборами в країні, які призначені на 23 лютого. Це потенційно дасть їй змогу стати найбільшою опозиційною партією в наступному парламенті.

Також Маск же давно висловлював свою симпатію до АдН, підкреслили у виданні, але він має певні сумніви щодо їхньої діяльності.

"Чому у декого така негативна реакція на АдГ? Вони продовжують говорити "ультраправі" речі, але політика АдГ, про яку я читав, не здається екстремістською. Можливо, я щось упускаю", - писав він ще влітку.