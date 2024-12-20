Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Маск підтримав німецьку проросійську партію

20 грудня 2024, 20:04
Маск підтримав німецьку проросійську партію
Фото: з вільних джерел
Мільярдер вважає, що вони врятують країну.

Ілон Маск висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Загалом він останнім часом стал приділяти більше уваги правим партіям європейських країн, передає медіа організація Politico.

"Лише АдН може врятувати Німеччину", - написав Маск  в X (Twitter). 

Він також зробивши репост німецької правої медійної персони Наомі Зайбт, яка відома своїми зв'язками з АдН.

Зайбт постійно заперечувала зміни клімату, спричинені діяльністю людини і тому журналісти прозвали її "анти-Гретою", порівнюючи її зі шведською кліматичною активісткою Гретою Тунберг.

Кандидатка в канцлери від ультраправих Аліса Вайдель написала мільярдеру, що він абсолютно правий і ексканцлерка ФРН Ангела Меркель "зруйнувала країну".

Журналісти пишуть, що за результатами опитувань, "Альтернатива для Німеччини" посідає друге місце перед достроковими виборами в країні, які призначені на 23 лютого. Це потенційно дасть їй змогу стати найбільшою опозиційною партією в наступному парламенті.

Також Маск же давно висловлював свою симпатію до АдН, підкреслили у виданні, але він має певні сумніви щодо їхньої діяльності.

"Чому у декого така негативна реакція на АдГ? Вони продовжують говорити "ультраправі" речі, але політика АдГ, про яку я читав, не здається екстремістською. Можливо, я щось упускаю", - писав він ще влітку.

 
НімеччинаІлон МаскАльтернатива для Німеччини

Останні матеріали

Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Політика
Нейтралітет – не вихід. Чому фінляндизація не варіант для України – Мінна Аландер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 08:55
Рентгенівський знімок
Політика
Рентгенівський знімок "мозку путіна". Алєксандр Дугін та його ідеологія хаосу – Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 15:43
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Політика
Припинення вогню Трампа не протримається і години. Проте кривавий борг має бути сплачений – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 12:39
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Політика
Політичний футбол Грузії стає брудним. Поліцейські йдуть у відставку, репресії посилюються, а президентом обирають проросійського спортсмена – Бека Чедія
Переклад iPress – 19 грудня 2024, 08:45
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється