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Маск після Шольца накинувся у мережі на президента Німеччини

01 січня 2025, 20:33
Маск після Шольца накинувся у мережі на президента Німеччини
Фото: Getty Images
Так Маск відреагував на заяву глави держави про неприпустимість зовнішнього впливу на майбутні парламентські вибори у Німеччині

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск знайшов собі нову "жертву" серед європейських політиків. Після образ на адресу федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца він назвав "антидемократичним тираном" президента цієї країни Франка-Вальтера Штайнмаєра.

 Про це він написав у соцмережі X(Twitter).

Так Маск відреагував на заяву глави держави про неприпустимість зовнішнього впливу на майбутні парламентські вибори у Німеччині: сам американець публічно підтримує ультраправу "Альтернативу для Німеччини", усіляко піарячи цю політсилу як "єдиний порятунок" для німецького народу. До образ на адресу Штайнмаєра Маск опустився, коментуючи твіт ультраправої активістки Наомі Зайбт.
 
У своєму твіті Зайбт заявила про "тиранію" у Німеччині, яка, на її думку, полягає у запереченні німецької влади та, зокрема, президента проти зовнішнього втручання у вибори. При цьому вона згадала про підтримку Маском "Альтернативи для Німеччини", через яку Штайнмаєр згадав про нещодавній прецедент, коли результати виборів у Румунії було скасовано через аналогічне втручання росії.
 
Американський мільярдер у логічному бажанні Німеччини самостійно вирішувати свої внутрішні питання та обирати владу й політичний курс теж розгледів "тиранію".
 
"Штайнмаєр – антидемократичний тиран! Ганьба йому", – написав Маск.

 

Також мільярдер вирішив додати дров у багаття і видав "прогноз" про те, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" нібито "здобуде епічну перемогу" на виборах до Бундестагу, що відбудуться у лютому 2025 року.

В офісі президента Німеччини, за даними DW, твіт Маска "взяли до відома", однак коментувати заяви мільярдера не стали.

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