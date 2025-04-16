Маск планує "легіон" дітей перед апокаліпсисом – WSJ

Маск шукав жінок, які погодяться мати від нього дітей, у своїй соціальній мережі X.

Мільярдер Ілон Маск хоче стати батьком якомога більшої кількості дітей. Глава Tesla і SpaceX планує створити "легіон" немовлят перед настанням можливого апокаліпсису.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначили, що у Маска вже є 14 дітей від різних жінок. Проте він продовжує шукати нових обраниць, щоб залишити після себе ще більше спадкоємців.

Із журналістами видання зв'язалася популярна 26-річна блогерка Ешлі Сент-Клер. Вона розповіла, що народила від Маска сина, якого назвали Ромулус.

У виданні нагадали, що мільярдер публічно заявив, що не визнає цієї дитини. Сент-Клер зверталася до давнього помічника Маска Джареда Бірчелла, щоб очільник Tesla і SpaceX погодився пройти тест на батьківство, але він відмовився.

За словами блогерки, Бірчелл розповів їй, що Маск часто чинить так з іншими жінками. Він пояснив, що це відбувається майже завжди, коли вони намагаються "йти законним шляхом".

Сент-Клер додала, що Маск запропонував їй 15 мільйонів доларів, а також щомісячну виплату 100 000 доларів як підтримку в обмін на її мовчання про дитину. Бірчелл зізнався жінці в тому, що подібних угод було досягнуто і з іншими матерями дітей мільярдера.

Крім того, Сент-Клер поділилася, що Маск просив її підшукати ще жінок, які погодилися б мати від нього дітей. Блогерка показала журналістам повідомлення від мільярдера, в якому він заявляє, що хоче "збільшити кількість своїх дітей до легіону перед настанням апокаліпсису".

Ба більше, з'ясувалося, що Маск шукав жінок, які погодяться мати від нього дітей, у своїй соціальній мережі X. Журналісти припустили, що кількість реальних дітей мільярдера може бути ще більшою, ніж відомо громадськості.

Крім цього, з журналістами зв'язалася інфлюенсерка у сфері криптовалют Тіффані Фонг, яка розповіла, що Маск пропонував їй зачати дитину, хоча вони ніколи не зустрічалися особисто. За словами жінки, вона відмовилася від пропозиції мільярдера, після чого Маск образився на неї.

У виданні нагадали, що у колишньої дівчини Маска - співачки Граймс, також є діти від Маска. У лютому вона публічно звернулася до мільярдера в соцмережі X, щоб він надав фінансову допомогу на лікування своїй дитині від неї. Вона пояснила, що написала публічне звернення, оскільки Маск не хотів спілкуватися з нею особисто.