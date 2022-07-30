Також у п’ятницю на Маска подав до суду акціонер Twitter, який попросив суд зобов’язати мільярдера закрити угоду та визнати, що він порушив свої довірчі обов’язки перед акціонерами

Американський мільярдер Ілон Маск подав зустрічний судовий проти компанії Twitter через угоду на 44 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters.

"Ілон Маск подав зустрічний позов проти Twitter Inc (TWTR.N) у п’ятницю, загостривши свою судову боротьбу з соціальною мережею через його спробу відмовитися від покупки на 44 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позов був поданий конфіденційно і 164-сторінковий документ не є загальнодоступним, однак, згідно з правилами суду, відредагована версія незабаром може бути оприлюднена.

Позов з боку Маска було подано через кілька годин після того, суд призначив на 17 жовтня п’ятиденний судовий розгляд справи про відмову Маска від угоди з купівлі Twitter Inc.

Також у п’ятницю на Маска подав до суду акціонер Twitter, який попросив суд зобов’язати мільярдера закрити угоду та визнати, що він порушив свої довірчі обов’язки перед акціонерами Twitter, а також присудити компенсацію за завдані ним збитки.