Маск подав зустрічний позов проти Twitter
Про це повідомляє Reuters.
"Ілон Маск подав зустрічний позов проти Twitter Inc (TWTR.N) у п’ятницю, загостривши свою судову боротьбу з соціальною мережею через його спробу відмовитися від покупки на 44 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позов був поданий конфіденційно і 164-сторінковий документ не є загальнодоступним, однак, згідно з правилами суду, відредагована версія незабаром може бути оприлюднена.
Позов з боку Маска було подано через кілька годин після того, суд призначив на 17 жовтня п’ятиденний судовий розгляд справи про відмову Маска від угоди з купівлі Twitter Inc.
Також у п’ятницю на Маска подав до суду акціонер Twitter, який попросив суд зобов’язати мільярдера закрити угоду та визнати, що він порушив свої довірчі обов’язки перед акціонерами Twitter, а також присудити компенсацію за завдані ним збитки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Океан Ельзи презентували нову пісню "Квіти мінних зон"
- ВІДЕО На Житомирщині зняли фільм про Лесю Українку
- ВІДЕО "Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"