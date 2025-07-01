Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Маск погрожує Трампу створити власну партію

01 липня 2025, 14:07
Маск погрожує Трампу створити власну партію
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Приводом для погроз залишається законопроєкт про розподіл податків.
Мільярдер Ілон Маск, який останнім часом все більше критикує президента США Дональда Трампа, тепер говорить про похід в політику.
 
Про це він написав у соцмережі Х.
 
За його словами, якщо Конгрес прийме спірний бюджетний законопроєкт, то він почне створювати власний політичний проєкт.
 
Маск висловив невдоволення членами Конгресу, які розглядають та можуть прийняти законопроєкт Тармпа про податки. Погрожував їм програшом під час виборів наступного року.
 
"Кожен член Конгресу, який проводив кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу ж проголосував за найбільше збільшення боргу в історії, повинен повісити голову від сорому! І вони програють свої праймеріз наступного року. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", - написав Маск.
 
Згодом він опублікував ще один пост на цю тему. У ньому був ще відвертішим, сказавши, що створить свою партію, якщо Конгрес проголосує за законопроєкт. Запропонував навіть назву проєкту - America Party (Американська партія).
 
"Якщо цей божевільний законопроект про витрати пройде, наступного дня буде сформована Американська партія. Нашій країні потрібна альтернатива Демократично-республіканській однопартійності, щоб народ мав голос", - вважає Маск.

 

Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється