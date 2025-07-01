Маск погрожує Трампу створити власну партію

Приводом для погроз залишається законопроєкт про розподіл податків.

Мільярдер Ілон Маск, який останнім часом все більше критикує президента США Дональда Трампа, тепер говорить про похід в політику.

Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, якщо Конгрес прийме спірний бюджетний законопроєкт, то він почне створювати власний політичний проєкт.

Маск висловив невдоволення членами Конгресу, які розглядають та можуть прийняти законопроєкт Тармпа про податки. Погрожував їм програшом під час виборів наступного року.

"Кожен член Конгресу, який проводив кампанію за скорочення державних витрат, а потім одразу ж проголосував за найбільше збільшення боргу в історії, повинен повісити голову від сорому! І вони програють свої праймеріз наступного року. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", - написав Маск.