Маск похвалив Трампа за його "миротворчі" дії
02 липня 2025, 18:53
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
"Віддамо належне тому, хто заслуговує на похвалу", заявив Маск
Американський мільярдер Ілон Маск публічно похвалив президента США Дональда Трампа після того, як вони знову посперечалися.
Про це стало відомо з поста в соціальній мережі Маска Х.
Коли Трамп опублікував новину про те, що Ізраїль погодився на умови для тимчасового зупинення вогню в секторі Гази, Маск зазначив, що американський президент "заслуговує на похвалу".
"Віддамо належне тому, хто заслуговує на похвалу. Трамп успішно врегулював кілька серйозних конфліктів у всьому світі", – написав Маск.
Newsweek пише, що похвала Трампу може стати "оливковою гілкою" від Маска в напружений момент динаміки їхніх стосунків. Однак, як зазначає видання, попри похвалу, Маск залишається рішуче налаштованим проти "великого й гарного" законопроєкту Трампа про скорочення податків і видатків на $4,5 трлн, який він назвав "мерзенною гидотою" і "політичним самогубством".