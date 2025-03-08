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Маск постане перед судом у справі про невдалу купівлю Twitter

08 березня 2025, 13:53
Маск постане перед судом у справі про невдалу купівлю Twitter
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Інвестори подали позов до суду, стверджуючи, що його неоднозначне рішення про придбання платформи було лише вивертом з метою знизити вартість її акцій.
Мільярдер Ілон Маск дасть свідчення під присягою у справі про його купівлю соцмережі Twitter (нині Х) у 2022 році. Інвестори подали позов до суду, стверджуючи, що його неоднозначне рішення про придбання платформи було лише вивертом з метою знизити вартість її акцій.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Раніше адвокати Маска заперечували проти його особистої присутності на допиті, але тепер він погодився зустрітися з юристами інвесторів 3 квітня у Вашингтоні.
 
Bloomberg зазначає, що останнім часом мільярдер зайнятий роботою як ключовий радник президента США Дональда Трампа з питань скорочення витрат уряду. Однак, він також залучений у численні судові розгляди, пов'язані з його компаніями та особистими інвестиціями.
 
Інвестори стверджують, що коливання Маска щодо купівлі Twitter, включно з публічними нападками на те, як управлялася платформа, поставили під сумнів можливість закриття угоди і обвалили вартість акцій. Це, зі свого боку, нашкодило інвесторам, але водночас поліпшило позицію Маска на переговорах. Зрештою мільярдер завершив викуп платформи за 44 млрд доларів після того, як на нього подали до суду за спробу відмовитися від угоди. Пізніше, він перейменував компанію в Х Corp.
 
Видання нагадує, що в грудні 2023 року федеральний суддя в Сан-Франциско відхилив запит Маска про припинення справи. Він заявив, що висловлювання бізнесмена "створювали враження, які суттєво відрізнялися від реального стану справ".
 
Крім того, у січні 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Маска. Це сталося всього за кілька днів до інавгурації Трампа. Комісія стверджувала, що мільярдер порушив строки розкриття інформації про свою зростаючу частку у Twitter перед купівлею компанії. За заявою SEC, таємне накопичення акцій зі знижкою завдало шкоди акціонерам Twitter, які продали їх занадто рано, втративши загалом понад 150 млн доларів.

 

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