Маск постане перед судом у справі про невдалу купівлю Twitter

Інвестори подали позов до суду, стверджуючи, що його неоднозначне рішення про придбання платформи було лише вивертом з метою знизити вартість її акцій.

Мільярдер Ілон Маск дасть свідчення під присягою у справі про його купівлю соцмережі Twitter (нині Х) у 2022 році. Інвестори подали позов до суду, стверджуючи, що його неоднозначне рішення про придбання платформи було лише вивертом з метою знизити вартість її акцій.

Раніше адвокати Маска заперечували проти його особистої присутності на допиті, але тепер він погодився зустрітися з юристами інвесторів 3 квітня у Вашингтоні.

Bloomberg зазначає, що останнім часом мільярдер зайнятий роботою як ключовий радник президента США Дональда Трампа з питань скорочення витрат уряду. Однак, він також залучений у численні судові розгляди, пов'язані з його компаніями та особистими інвестиціями.