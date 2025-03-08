Маск посварився з держсекретарем США Рубіо на очах у Трампа – NYT

Інцидент стався під час засідання, присвяченого реорганізації кабінету міністрів і скороченню державних витрат.

Держсекретар США Марко Рубіо і підприємець-мільярдер Ілон Маск сильно посварилися під час зустрічі в Білому домі.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на обізнане джерело.

Інцидент стався під час засідання, присвяченого реорганізації кабінету міністрів і скороченню державних витрат. За інформацією видання, на початку конфлікту Маск дорікнув Рубіо в тому, що той "нікого не звільнив" серед своїх підлеглих. У відповідь держсекретар звинуватив підприємця у брехні, зазначивши, що вже скоротив 1 500 співробітників Держдепартаменту. Однак Маск не відступив і саркастично сказав, що Рубіо "хороший на телебаченні", натякаючи на його нездатність до реальних управлінських рішень.

Весь цей діалог відбувався на очах у президента США Дональда Трампа, який спостерігав за тим, що відбувається, сидячи, відкинувшись на спинку стільця, з руками, схрещеними на грудях, пише NYT. Коли конфлікт затягнувся, Трамп, нарешті, втрутився, ставши на захист Рубіо. Він заявив, що держсекретар виконує "чудову роботу", наголосивши на його зайнятості: часті роз'їзди й активні виступи у ЗМІ, а також на необхідності керувати зовнішньополітичним відомством.

Зазначається, що перед сваркою з Рубіо Ілон Маск давав поради міністру транспорту Даффі про стан обладнання Федерального управління цивільної авіації. Однак на захист Даффі ніхто не виступив. Навпаки, міністр торгівлі Говард Латнік підтримав Маска.