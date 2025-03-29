Маск продає X(Twitter) своєму ж стартапу xAI

Зазначена сума продажу є більшою за ту, яку заплатив Маск у 2022 році - 44 мільярди доларів.

Ілон Маск оголосив про продаж соціальної мережі X (Twitter) своєму стартапу xAI за 45 мільярдів доларів. Угода включає 12 мільярдів боргу, а її мета - тісна інтеграція платформи з технологіями штучного інтелекту.

Про це повідомив Маск в Xта CNN.

За словами американського мільярдера, який зараз очолює департамент державної ефективності США (DOGE), угода дає X оцінку в 33 мільярди доларів.

Зазначена сума продажу є більшою за ту, яку заплатив Маск у 2022 році - 44 мільярди доларів.

"Майбутнє xAI та X переплетене", - йдеться в публікації мільярдера в соцмережі 28 березня..

Він зазначив, що "ми офіційно робимо крок, щоб поєднати дані, моделі, обчислення, розповсюдження та талант".

"Ця комбінація розкриє величезний потенціал, поєднуючи передові можливості штучного інтелекту та досвід xAI з величезним охопленням X", - написав Маск.

Про термінові зміни на платформі не оголошується

Бізнесмен не заявив при цьому про будь-які негайні зміни в X, хоча чат-бот xAI Grok вже інтегрований у платформу соціальних мереж.

Як повідомив Маск, об'єднана платформа "забезпечить розумніші, більш значущі враження".

Також він зазначив, що вартість об'єднаної компанії становить 80 мільярдів доларів.

Після придбання Twitter у 2022 році Маск вніс низку змін у платформу, що змусило деяких великих рекламодавців її покинути. Також бізнесмен звільнив 80% персоналу компанії, перевернув систему перевірки платформи та відновив призупинені облікові записи білих расистів протягом кількох місяців після придбання.

Незважаючи на те, що оцінка X нижча, ніж Маск заплатив за соціальну мережу, це все одно зміна долі для компанії, зауважують західні ЗМІ.

У жовтні інвестиційна компанія Fidelity оцінила, що X коштував майже на 80% менше, ніж тоді, коли Маск купив його. За даними Fidelity, чий фонд Blue Chip має частку в X, до грудня платформа дещо відновилася, але все ще коштувала лише близько 30% від того, що заплатив підприємець.

Маск, серед іншого, намагається утвердитися як лідер у сфері штучного інтелекту, на чому зосереджується як адміністрація президента США Дональда Трампа, так і технологічна індустрія.

На початку цього року він очолював групу інвесторів, які намагалися придбати виробника ChatGPT OpenAI майже за 100 мільярдів доларів, що стало ще одним загостренням давнього суперництва між Маском і генеральним директором OpenAI Семом Альтманом.

Як звертають увагу в CNN, наразі не зрозуміло, як це придбання принесе користь амбіціям Маска щодо ШІ. Але більш тісна інтеграція з X може дозволити xAI швидше просувати свої новітні моделі штучного інтелекту та функції для широкої аудиторії.

AP пише, що поки що незрозуміло, чи цей крок щось змінить для користувачів X — xAI вже використовує дані з дописів користувачів X для навчання своїх моделей штучного інтелекту, а користувачі з передплатою на X мають доступ до його чат-бота зі штучним інтелектом Grok.