Маск публічно обізвав радника Трампа з питань мит
08 квітня 2025, 18:07
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Маск назвав радника Трампа з питань мит "ідіотом"
Американський мільярдер Ілон Маск публічно облаяв радника президента США Дональда Трампа з питань мит Пітера Наварро. Суперечка, вочевидь, виникла на тлі запровадження мит на імпортні автомобілі, що постачаються до США.
Про це стало відомо з ефіру телеканалу CNBC.
Наварро заявив, що Маск насправді не "виробник" автомобілів, а "збирач".
"Ми всі в Білому домі розуміємо, що Ілон - виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів - він збирач автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви поїдете на його завод в Техасі, то побачите, що значна частина двигунів, які він отримує, походять з Японії та Китаю. Електроніка надходить з Тайваню", – заявив радник Трампа.
Маск у коментарях під дописом у соцмережі Х, де поширили цей уривок, назвав Наварро "ідіотом":
"Наварро справді ідіот. Те, що він тут говорить, є очевидною брехнею".
За словами мільярдера, компанія Tesla має найбільше американських деталей у своїх авто.
"Tesla має найбільше автомобілів американського виробництва. Наварро тупіший за мішок цегли. За будь-яким визначенням, Tesla є найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американського вмісту", – сказав він.