Маск публічно обізвав радника Трампа з питань мит

Маск назвав радника Трампа з питань мит "ідіотом"

Американський мільярдер Ілон Маск публічно облаяв радника президента США Дональда Трампа з питань мит Пітера Наварро. Суперечка, вочевидь, виникла на тлі запровадження мит на імпортні автомобілі, що постачаються до США.

Про це стало відомо з ефіру телеканалу CNBC.

Наварро заявив, що Маск насправді не "виробник" автомобілів, а "збирач".

"Ми всі в Білому домі розуміємо, що Ілон - виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів - він збирач автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви поїдете на його завод в Техасі, то побачите, що значна частина двигунів, які він отримує, походять з Японії та Китаю. Електроніка надходить з Тайваню", – заявив радник Трампа.