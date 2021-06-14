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Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни

Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами
Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу використовуватиметься чиста енергія.
Маск розповів, коли Tesla почне приймати біткоїни Фото: з вільних джерел
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
 
"Коли буде підтвердження використання майнерами розумної частки (близько 50%) чистої енергії з позитивною тенденцією в майбутньому, Tesla відновить роботу з біткоїнами", – заявив підприємець.
 
Він також додав, що Tesla продала тільки близько 10% своїх запасів криптовалюти, щоб "підтвердити, що біткоїни можна легко ліквідувати без зміни ринку".
 
Раніше Маск опублікував мем про розставання, підписавши його "Біткоїн" і додавши розбите серце, після якого ціна криптовалюта впала на 3 тис доларів до 36,5 тис доларів.
 
 
 
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14 06 2021 13:22
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