Маск, схоже, витісняє Трампа з його лідерських позицій – Newsweek

Мільярдер стає новою визначальною постаттю у Республіканській партії США.

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск стає дедалі більш впливовою фігурою в політичному середовищі США, зокрема серед прибічників руху MAGA, який очолює Дональд Трамп.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Критики MAGA зазначають, що Маск справив значний вплив на Трампа під час нещодавніх переговорів щодо законопроєкту про урядові витрати. Це свідчить про зростання його політичної ролі серед республіканців. Експерти припускають, що "влада республіканців, здається, перебуває в руках Маска", особливо після того, як він допоміг заблокувати двопартійний законопроєкт про бюджетні витрати.

Головний редактор консервативного видання The Dispatch Джон Голдберг у коментарі CNN зазначив, що участь Маска у провалі законопроєкту стала безпрецедентним випадком, коли хтось із популістів перевершив Трампа у впливі на порядок денний.

Маск активно висловлював свою позицію щодо законопроєкту в соцмережі X, закликаючи законодавців відхилити його та пропонуючи відправити у відставку тих, хто підтримує документ. Незабаром після цього Трамп також висловив незгоду з початковою резолюцією та запропонував збільшити ліміт боргу. Колишній президент попередив, що будь-який республіканець, який проголосує за законопроєкт, має очікувати виклику на внутрішньопартійних праймеріз.

Видання відзначає, що саме публічна критика Маска законопроєкту значною мірою прирекла його на провал.

Після того, як законопроєкт відхилили, Голдберг сказав CNN: "Це перший раз, коли Дональд Трамп виявився популістом, якого хтось переграв".

Аналітики вважають, що Ілон Маск завойовує популярність серед виборців Трампа, використовуючи соціальні мережі для просування свого порядку денного. Джон Голдберг відзначив, що Маск зміг зробити те, що не вдалося іншим впливовим особам руху MAGA, таким як Марджорі Тейлор Грін чи Метту Гетцу.

"Це перший випадок, коли хтось сказав: 'Спрямуйте на мене прожектор, я керую порядком денним', і це спрацювало. Я не можу уявити, що Трампу це сподобається", ‒ додав Голдберг.

Додатковим свідченням посилення впливу Маска є те, що серед республіканців ширяться чутки про можливість його висунення на посаду спікера Палати представників замість Майка Джонсона. Конституція США не вимагає, щоб спікером був член Конгресу чи навіть уродженець США. Маск, який народився в Південній Африці, отримав американське громадянство у 2002 році.

Останнє опитування показало, що 81% республіканців підтримують активну участь Маска в адміністрації Трампа.

Захоплює те, що Маск взяв на себе ініціативу виступити проти планів спікера Майка Джонсона, перш ніж Дональд Трамп, хоч і з запізненням, дійшов до тієї ж самої думки. На даний момент влада в республіканців, схоже, переходить до Маска.

Трамп не терпить конкурентів у боротьбі за увагу громадськості ‒ і останнє, що він буде терпіти, це того, хто має реальну політичну владу.

Отже, хоча "спікер Маск" може сподобатися деяким республіканцям у Палаті представників, цього не станеться, поки Трамп залишається лідером Республіканської партії. Їхній союз за взаємною згодою може проіснувати недовго після 20 січня, ‒ зазначає Марк Шанахан, доцент кафедри політичної участі в британському Університеті Суррея.