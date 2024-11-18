Маск спрогнозував реакцію росії на дозвіл на удари вглиб рф
18 листопада 2024, 18:34
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
За словами мільярдера, москва відповість тією ж монетою, і в цьому є проблема.
Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував можливу реакцію росії на надання Україні дозволу використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по території рф.
Про це Маск написав у соцмережі Х (Twitter).
Бізнесмен висловив упевненість, що кремль надасть дзеркальну відповідь на рішення США дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по росії.
"Проблема в тому, що росія відповість дзеркально", - написав Маск.