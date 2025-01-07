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Маск став дипломатичним "головним болем" для Європи – WSJ

07 січня 2025, 12:09
Маск став дипломатичним
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із Трампом

Висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в соцмережі X про політику Євросоюзу доводять об'єднання до "дипломатичного головного болю".

Про це пише The Wall Street Journal.

Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

"Ілон Маск кидає гранати в європейське політичне життя з низки питань від імміграції до свободи слова, створюючи дилему для урядів, які намагаються відповісти технологічному мільярдеру та ключовому радникові нової адміністрації Трампа", – йдеться у статті. 
 
Останніми днями та тижнями Маск зробив серію скандальних публікацій у соціальних мережах про європейську політику, зокрема про підтримку ультраправої партії напередодні виборів у Німеччині. Мільярдер відреагував в мережі на критику в його адресу через підтримку ультраправих у Німеччині, він публічно через соцмережі назвав Шольца "бовдуром" та "лайном".
Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

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