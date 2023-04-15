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ПОЛІТИКА

Маск створив компанію у сфері штучного інтелекту – WSJ

15 квітня 2023, 09:21
Маск створив компанію у сфері штучного інтелекту – WSJ
Передбачається, що вона складе конкуренцію OpenAI.

Американський мільярдер Ілон Маск заснував компанію X. AI, яка працюватиме у сфері штучного інтелекту та конкуруватиме з компанією OpenAI, яка створила ChatGPT.

Про це повідомляє The Wal Street Journal.

Видання пише, що назва компанії збігається із брендом назви X Corp., яку Маск присвоїв Twitter. Відповідний крок є частиною його планів створити "додаток для всього" під брендом "X".

Зазначається, що компанію зареєстровано у Неваді, її директором є Маск, а секретарем – Джаред Бірчалл, директор сімейного офісу мільярдера. Маск зареєстрував компанію 9 березня 2023 року, повідомляє WSJ.

"Чутки про те, що Маск засновує компанію зі штучним інтелектом, ходять протягом кількох днів, а звіт Business Insider показав, що Маск придбав тисячі графічних процесорів, необхідних для створення великої мовної моделі – систем штучного інтелекту, здатних отримувати величезні обсяги контенту та створювати людські тексти чи реалістичні зображення", – пише видання.

Джерела розповіли виданню, що Маск набирає інженерів із найкращих лабораторій ШІ, включаючи DeepMind. Наразі мільярдер залучив колишнього співробітника DeepMind Ігоря Бабушкіна.

Нагадаємо, Європарламент готує жорсткі заходи щодо використання штучного інтелекту.

Ілон Маскштучний інтелект

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