Маск та міністр фінансів США Бессент влаштували сутичку у присутності Трампа

Суперечку також чула й премʼєрка Італії.

Фактичний керівник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск та міністр фінансів Скотт Бессент минулого тижня гучно посварилися у присутності президента Дональда Трампа та інших посадовців у Білому домі. Вони не могли дійти згоди, хто очолить американську Податкову службу (IRS).

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників, "це були двоє мільярдерів середнього віку, які думали, що це WWE у залі Західного крила" Білого дому. Як вказують журналісти, сутичка показали, як сильно особистість та манери Маска бісять деяких посадовців. Раніше він вже вже гучно сварився з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та торговим радником президента Пітером Наварро.

"Це була справжня сцена. Було голосно. Серйозно, голосно", — каже співрозмовник Axios.

Зазначається, що на початку роботи адміністрації Трампа Маск та Бессент вже сперечалися з приводу того, хто очолить Мінфін. Зрештою президент обрав Бессента, хоча Маск наполягав на кандидатурі нинішнього міністра торгівлі Говарда Лутніка.

Журналісти вказують, що коріння напруженості між Маском і Бессентом пролягає в їхніх особистостях. У той час як перший рухається швидко, усе ламає та має популярність у соціальних мережах, другий — розумний, стриманий фінансовий гуру, якому набагато зручніше пояснювати ринки, ніж потрапляти у новини.

Остання суперечка між ними відбулась 16 квітня, коли Трамп обрав людину Маска, Гері Шеплі, виконувачем обов’язків голови IRS. Бессент хотів, щоб на цій посаді був заступник міністра фінансів Майкл Фолкендер. Той обурився обранням Шеплі та розкритикував Маска за надто багатообіцяючі та недостатні скорочення бюджету за допомогою DOGE. У відповідь Маск назвав його "агентом Сороса", також звинуватив його у керуванні "невдалим хедж-фондом".

"Це не була боротьба за те, що правильно чи неправильно. Це була боротьба за контроль", — каже джерело.

Сварка стала настільки гарячою, що між ними встав помічник, щоб розійняти їх. Усе відбулося в межах чутності прем'єрки Італії Джорджії Мелоні, яка того дня відвідувала Трампа.

Два джерела зазначили, що в один момент Бессент крикнув Маску: "Пішов ти". У відповідь мільярдер сказав: "Скажи це голосніше".

Проте вже наступного дня стало відомо, що кандидатуру Шеплі відхилили, а Фолкендера схвалили на посаду глави податкової.

Тепер інсайдери гадають, хто зробить наступний удар: Маск чи Бессент.

"Скотт виграв цей раунд. Але я не хотів би бути ворогом такого хлопця, як Маск", — каже джерело журналістів.