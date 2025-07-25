Маск вимкнув Starlink на Херсонщині під час контрнаступу ЗСУ – Reuters

0Мільярдер заявляв, що нібито не причетний до ситуації з відключенням

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск восени 2022 року мало не зірвав український контрнаступ, обмеживши роботу супутникових терміналів Starlink на частині території України.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають журналісти, мільярдер наказав старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX зменшити покриття Starlink над частиною України, зокрема над Херсоном, який тоді був окупований. Так, було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink. За словами захисників, через це вони зазнавали невдачі на лінії фронту та не змогли оточити потрібні позиції росіян.

"Наказ Маска, про який раніше не повідомлялося, є першим відомим випадком, коли мільярдер активно відключає покриття Starlink на полі бою під час конфлікту. Рішення шокувало деяких співробітників Starlink і значно змінило лінію фронту бойових дій, що дозволило Маску "взяти результат війни у свої руки", – йдеться в матеріалі агентства.

Згодом Маск коментував у Х відключення Starlink в Україні 2022 року словами "ми б ніколи не зробили такого". Рішення мільярдера, імовірно, спровокували українські успіхи на фронті, які могли спричинити "ядерну відплату з боку росії".