Маск витратив на підтримку Трампа на виборах сотні мільйонів
01 лютого 2025, 19:17
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Йдеться про майже 300 мільйонів доларів.
Мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на підтримку президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців під час передвиборчої кампанії 2024 року.
Про це пише The Washington Post.
Як зазначає видання, такі "приголомшливі" витрати "закріплюють за Маском статус найбільшого політичного донора останнього президентського циклу".
Зазначається, що минулого року Маск допоміг сформувати America PAC, щоб підтримати Трампа. Зрештою ця група стала одним із найпомітніших джерел із залучення голосів для Трампа, зібравши 263 мільйони доларів. Група була сформована за рахунок пожертвувань не тільки від самого Маска, а й багатьох його близьких союзників, включно з членом ради директорів Tesla Антоніо Грасіасом, співзасновником Palantir і технологічним інвестором з Остіна Джо Лонсдейлом, а також інвестором Sequoia Capital Шоном Магуайром.
Водночас інвестиції Маска у вибори 2024 року вже окупилися з лишком, оскільки його особисте багатство різко зросло після перемоги Трампа в листопаді, значною мірою завдяки стрімкому зростанню акцій Tesla, зазначає WP.
Також після виборів Трамп доручив Маску очолити нещодавно сформований "Департамент ефективності уряду", якому він доручив скоротити федеральні витрати і регулювання.
"Нечітко визначена роль може дати Маску можливість впливати на рішення про політику і витрати, які безпосередньо впливають на його компанії, такі як Tesla і SpaceX", - зазначає WP.