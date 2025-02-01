Маск витратив на підтримку Трампа на виборах сотні мільйонів

Йдеться про майже 300 мільйонів доларів.

Мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на підтримку президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців під час передвиборчої кампанії 2024 року.

Про це пише The Washington Post.

Як зазначає видання, такі "приголомшливі" витрати "закріплюють за Маском статус найбільшого політичного донора останнього президентського циклу".

Зазначається, що минулого року Маск допоміг сформувати America PAC, щоб підтримати Трампа. Зрештою ця група стала одним із найпомітніших джерел із залучення голосів для Трампа, зібравши 263 мільйони доларів. Група була сформована за рахунок пожертвувань не тільки від самого Маска, а й багатьох його близьких союзників, включно з членом ради директорів Tesla Антоніо Грасіасом, співзасновником Palantir і технологічним інвестором з Остіна Джо Лонсдейлом, а також інвестором Sequoia Capital Шоном Магуайром.