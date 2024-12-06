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ПОЛІТИКА

Маск витратив понад $250 млн на допомогу Трампу

06 грудня 2024, 11:04
Маск витратив понад $250 млн на допомогу Трампу
Фото: з вільних джерел
За свою допомогу Ілон Маск здобув прихильність Трампа.

Найбагатша людина світу, Ілон Маск витратив понад $250 мільйонів в останні місяці, щоб допомогти Дональду Трампу виграти президентські вибори у США.

Про це пише The New York Times.

В останні тижні президентських перегонів Ілон Маск виписав три чеки по $25 мільйонів на свою організацію America PAC. Загалом упродовж кампаній кандидатів у президенти Маск передав America PAC $239 мільйонів.

Також у той період він витратив $40,5 мільйона на суперечливі розіграші серед виборців у Пенсильванії, які підписували петицію на захист першої та другої поправок Конституції США.

Уже за тиждень після виборів, на яких перемогу здобув кандидат від Республіканської артії Дональд Трамп, Маск задонатив ще $4 мільйони America PAC , щоб підтримувати її активність і плани Трампа на президентство.

За свою допомогу Ілон Маск здобув прихильність Трампа. Зараз він багато часу проводить у флоридському клубі обраного президента Mar-a-Lago, впливає на кадрові рішення і думає, як скоротити витрати федерального уряду. Нещодавно Трамп заявив, що хоче бачити Ілона Маска і мільйонера Вівека Рамасвамі очільниками нового департаменту ефективності уряду США (DOGE).

Новий департамент має надавати рекомендації ззовні уряду і співпрацювати з Білим домом, а також з управлінням з бюджету для проведення «великомасштабної структурної реформи» і створення підприємницького підходу до уряду, "небаченого раніше".

Дональд ТрампІлон МаскВибори в США

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