Маск закликає Трампа скасувати нові мита – WP

Найбагатша людина світу і ключовий радник Трампа не отримав бажаного успіху.

Мільярдер Ілон Маск прямо виступив проти тарифної політики президента США Дональда Трампа.

Його підтримали інші мільярдери, пише газета Washington Post.

Маск в соцмережах почав активно критикувати радників Білого дому щодо агресивного тарифного плану Трампа.

Він розкритикував посадову особу адміністрації, яка відіграла ключову роль у розробленні тарифних планів, торгового радника Білого дому Пітера Наварро.

"Отримати ступінь доктора філософії з економіки в Гарварді - це погано, а не добре", - написав Маск.

Він також листувався з тим самим чиновником і звертався до Трампа з особистими закликами.

Два джерела підтвердили виданню цю інформацію, але поки що не це принесло успіху.

Вчора Трамп пригрозив запровадити нові 50% мита на імпорт з Китаю на додачу до 34% податків, які він оголосив ще того тижня. Але Трамп дав зрозуміти, що відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики.

Розбіжність Маска і Трампа може стати найбільшим за всю історію.

Маск також не погоджувався з іншими членами коаліції Трампа з таких питань, як візи H1-B для кваліфікованих мігрантів та підхід DOGE до державних витрат.

"Зрештою, я сподіваюся, всі дійдуть згоди, що і Європа, і США в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими митами", - написав мільярдер.

Також Маск заявив, що хотів би надати людям більше свободи для переміщення між країнами Європи і США та роботи в будь-якій з них, "якщо вони того побажають".

"Це, безумовно, була моя порада президенту", - підсумував він.