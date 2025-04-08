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Маск закликає Трампа скасувати нові мита – WP

08 квітня 2025, 10:05
Маск закликає Трампа скасувати нові мита – WP
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Найбагатша людина світу і ключовий радник Трампа не отримав бажаного успіху.

Мільярдер Ілон Маск прямо виступив проти тарифної політики президента США Дональда Трампа. 

Його підтримали інші мільярдери, пише газета Washington Post.

Маск в соцмережах почав активно критикувати радників Білого дому щодо агресивного тарифного плану Трампа. 

Він розкритикував посадову особу адміністрації, яка відіграла ключову роль у розробленні тарифних планів, торгового радника Білого дому Пітера Наварро. 

"Отримати ступінь доктора філософії з економіки в Гарварді - це погано, а не добре", - написав Маск.

Він також листувався з тим самим чиновником і звертався до Трампа з особистими закликами.

Два джерела підтвердили виданню цю інформацію, але поки що не це принесло успіху. 

Вчора Трамп пригрозив запровадити нові 50% мита на імпорт з Китаю на додачу до 34% податків, які він оголосив ще того тижня. Але Трамп дав зрозуміти, що відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики.

Розбіжність Маска і Трампа може стати найбільшим за всю історію. 

Маск також не погоджувався з іншими членами коаліції Трампа з таких питань, як візи H1-B для кваліфікованих мігрантів та підхід DOGE до державних витрат.

"Зрештою, я сподіваюся, всі дійдуть згоди, що і Європа, і США в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими митами", - написав мільярдер. 

Також Маск заявив, що хотів би надати людям більше свободи для переміщення між країнами Європи і США та роботи в будь-якій з них, "якщо вони того побажають". 

"Це, безумовно, була моя порада президенту", - підсумував він.

 
Дональд ТрампмитаІлон Маск

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