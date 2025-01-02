Маск закликав до нових виборів у Великій Британії

Раніше мільярдер критикував Шольца.

Американський мільярдер та соратник обраного президента Дональда Трампа Ілон Маск закликає провести у Великій Британії нові вибори. За ніч у соцмережі X, якою він володіє, підприємець зробив ряд дописів з критикою політики Лондона.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Маск поставив під сумнів репутацію британського премʼєра Кіра Стармера як директора державного обвинувачення, яким він працював до приходу у політку. Мільярдер також закликав звільнити з в’язниці ультраправого агітатора Томмі Робінсона, справжнє ім’я якого Стівен Якслі-Леннон, та заявив, що "тільки" популістська партія Reform UK Найджела Фараджа може "врятувати" Британію.

Bloomberg зазначає, що дописи Маска можуть ускладнити "особливі відносини" Британії та США. Мільярдер матиме ключову роль у майбутній адміністрації Трампа та очолить департамент підвищення ефективності уряду.