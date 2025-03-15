Маск закрив проєкт Єльського університету, що розслідував викрадення українських дітей

Команда Єльського університету виявила сотні дітей, незаконно вивезених до росії.

Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL), що базувалася в Єльському університеті (США), стала останньою організацією, яка стала жертвою урізання федерального бюджету, що проводить Департамент ефективності державного управління (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Цільової групи, яка допомогла знайти сотні українських дітей, викрадених росією, більше не існує.

Про це пише The Telegraph із посиланням на представника Єльського університету.

"Дослідники Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) були нещодавно повідомлені про припинення державного фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні", - заявив представник Єльського університету, пояснивши, що “HRL вивчає та розглядає гуманітарні кризи в усьому світі, використовуючи дані й аналіз із відкритих джерел і дистанційного зондування”.

Команда Єльського університету виявила сотні дітей, незаконно вивезених до росії, працюючи з кампанією Bring Kids Back UA. Учасники кампанії стверджують, що дітей привчили до російських звичаїв і налаштували проти їхньої рідної країни.

Питання про викрадення українських дітей неодноразово порушувалося на Капітолійському пагорбі, зокрема старшим демократом Діком Дурбіном.

"Війна пробуджує в людях усе найгірше. І росія під кривавим керівництвом владіміра путіна вчинила кілька найжахливіших злодіянь у воєнний час, які тільки може уявити собі розум. Але одне з найжахливіших із цих злодіянь - викрадення росією українських дітей", - сказав він.

З моменту початку повномасштабної агресивної війни росії у 2022 році уряд росії викрав, насильно передав або сприяв незаконній депортації щонайменше 20 000 українських дітей.

Рішення про ліквідацію цільової групи розглядають як відображення різкої зміни політики адміністрації Трампа щодо війни в Україні, яка стала очевидною, коли Зеленського вигнали з Білого дому після сутички з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Минулого року видання повідомило, що українських дітей затримують за відмову прийняти російське громадянство. Активісти розповіли, що деяких із них катували і змушували зізнатися в неіснуючих злочинах. Після досягнення 18 років вони піддаються тюремному переслідуванню, і їхні сліди можуть бути загублені назавжди.

Масове викрадення дітей фігурує в ордерах Міжнародного кримінального суду на арешт владіміра путіна і Марії Львової-Бєлової, його "уповноваженого з прав дитини".

Видання направило запити до Білого дому та Держдепартаменту США.