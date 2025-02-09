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ПОЛІТИКА

Маск заперечив плани купівлі TikTok, незважаючи на заяви Трампа

09 лютого 2025, 10:58
Маск заперечив плани купівлі TikTok, незважаючи на заяви Трампа
Фото: Getty Images
Винятком було мільярдне придбання соціальної медіа-платформи Twitter, яка тепер називається X.

Трамп заявив, ухвалить рішення щодо майбутнього додатка цього місяця. Він підписав указ, спрямований на відтермінування введення заборони на популярний застосунок для коротких відео, який мав бути закритий 19 січня. Деякий час йшли розмови про те, що додаток збирається купувати Ілон Маск, і Трамп нібито вже готовий до цього.

Про це пише Голос Америки.

Однак мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у купівлі TikTok, популярного застосунку для коротких відео, який США намагаються заборонити через проблеми національної безпеки з його китайським власником ByteDance.

Коментарі Маска, зроблені наприкінці січня, було опубліковано в суботу в мережі The WELT Group, частини німецької медіакомпанії Axel Springer SE, яка організувала саміт, до конференції на якому керівник Tesla приєднався через відеозв'язок.

"Я не робив ставки на TikTok", - сказав Маск за тиждень після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відкритий для купівлі Маском додатка, що належить ByteDance, якщо він захоче.

"У мене немає жодних планів щодо того, що б я робив, якби в мене був TikTok", - сказав Маск, додавши, що він особисто не користується застосунком для коротких відео та не знайомий із форматом застосунку.

"Я не горю бажанням придбати TikTok, я взагалі не купую компанії, це досить рідкісне явище", - сказав Маск, додавши, що його мільярдне придбання соціальної медіа-платформи Twitter, яка тепер має назву X, було винятком.

"Зазвичай я створюю компанії з нуля", - пояснив Маск.

Компанії ByteDance було дано час, щоб продати американські активи TikTok або зіткнутися із забороною в США після побоювань законодавців, що додаток становить загрозу національній безпеці, оскільки Китай може змусити компанію поділитися даними своїх користувачів у США. TikTok заперечує, що він ділився або коли-небудь буде ділитися даними користувачів у США.

Apple і Google не відновили TikTok у своїх магазинах застосунків відтоді, як у США набув чинності закон цей закон про заборону. TikTok заявив у п'ятницю, що дає змогу користувачам Android у США завантажувати і підключатися до застосунку через пакети на своєму веб-сайті, щоб обійти обмеження.

Трамп сказав, що він вів переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, імовірно, ухвалить рішення щодо майбутнього застосунку цього місяця. У TikTok близько 170 мільйонів американських користувачів.

Порятунок Трампом TikTok являє собою зміну його позиції з першого терміну президентства, коли він безуспішно намагався заборонити застосунок через побоювання, що компанія ділиться особистою інформацією американців із китайським урядом.

Зовсім нещодавно Трамп сказав, що у нього "залишилося тепло на серці від TikTok", віддавши належне застосунку за те, що він допоміг йому залучити молодих виборців на президентських виборах 2024 року.

Дональд ТрампІлон МаскTikTok

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