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Маск заявив про намір придбати "Манчестер Юнайтед"

Мільярдер відомий своїми суперечливими заявами, тому, можливо, це просто жарт
Маск заявив про намір придбати "Манчестер Юнайтед" Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Найбагатша людина світу Елон Макс оголосив про намір придбати легендарний футбольний клуб “Манчестер Юнайтед”.
 

Про це Маск написав на своїй сторінці у мережі Twitter.

"Я купляю “Манчестер Юнайтед”. Прошу", - написав Маск.

"Манчестер Юнайтед" - один із найвідоміших клубів англійської Прем'єр-ліги - належить родині американських бізнесменів Глейзерів. Наразі він переживає великі труднощі, залишаючись наприкінці турнірної таблиці після програшу у двох перших іграх нинішнього сезону та посереднього виступу у попередньому.
 
За останній рік акції клубу на нью-йоркській біржі впали на 24%, зараз вартість Манчестер Юнайтед оцінюється приблизно в 2 млрд доларів. Багато фанів "МЮ" різко налаштовані проти нинішніх власників клубу.
 

Зазначимо, що Маск відомий своїми суперечливими заявами, тому, можливо, це просто жарт.

Наразі він намагається розірвати угоду про придбання цієї соціальної мережі, подавши зустрічний судовий проти компанії через угоду на 44 млрд дол.

 
 
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17 08 2022 08:42
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