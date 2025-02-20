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ПОЛІТИКА

Маск заявив про шахрайство в соцвиплатах США

20 лютого 2025, 19:52
Маск заявив про шахрайство в соцвиплатах США
Фото: з вільних джерел
150-річні не отримують соціальні виплати.

Ілон Маск неодноразово заявляв, що його так званий проєкт Департаменту урядової ефективності (DOGE) розкрив масове шахрайство уряду, коли стверджував, що 150-річні американці претендують на соціальні виплати.

Але Маск не надав жодних доказів на підтвердження своїх заяв, а експерти швидко вказали на те, що це, найімовірніше, спричинено особливостями мови програмування, яку використовують десятиліттями і яка лежить в основі державних платіжних систем.

Про це пише американський журнал Wired.

Вперше Маск зробив ці заяви під час пресконференції в Овальному кабінеті минулого тижня, коли він заявив, що "є люди, яким 150 років" і які отримують соціальні виплати.

"Ви знаєте когось, кому 150 років? Я не знаю. Вони повинні бути в Книзі рекордів Гіннеса. Так що це той випадок, коли я думаю, що вони, ймовірно, мертві", — сказав Маск.

Маск заявив, що виплати 150-річним людям є частиною мільярдів, а може, навіть десятків мільярдів, корупції та марнотратства, які вже були виявлені завдяки його зусиллям у рамках DOGE.

"Заяви Маска про шахрайство в системі соціального страхування, схоже, є грубим спотворенням того, що насправді відбувається і чому", —йдеться в журналі.

Хоча жодних доказів на підтримку цієї заяви не було надано, її підхопили праві коментатори в Інтернеті, насамперед на власній платформі Ілона Маска X, а також про неї достовірно повідомляли протрампівські ЗМІ.

"Комп'ютерні програмісти швидко заявили, що цифра 150 не є доказом шахрайства, а скоріше результатом дивної примхи системи виплат Адміністрації соціального забезпечення, яка значною мірою написана на COBOL, 60-річній мові програмування, що лежить в основі баз даних SSA, а також систем багатьох інших урядових установ США", — пояснює Wired.

Зазначається, що мова програмування COBOL містить дату народження за замовчуванням — 20 травня 1875 року й вона проставляє її всім, чия дата народження невідома системі. Це означає, що всі записи у 2025 році показують вік людей 150 років.

COBOL рідко використовується сьогодні, і тому команда молодих інженерів Маска не була з нею знайома.

СШАІлон Маск

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