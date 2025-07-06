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Маск заявив, що створить нову партію у США

06 липня 2025, 09:55
Маск заявив, що створить нову партію у США
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Таке рішення мільярдер-підприємець прийняв, керуючись результатами опитування у своїй соцмережі
Мільярдер і колишній соратник Дональда Трампа Ілон Маск заявив про рішення створити у Сполучених Штатах нову партію. 
 
Про це він повідомив у своїй соцмережі Х. 
 
У співвідношенні 2 до 1, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли справа доходить до банкрутства нашої країни марнотратством та хабарництвом, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Партія Америки створена, щоб повернути вам вашу свободу”, – написав Маск.
 
Раніше, 4 липня, в День незалежності США, Маск запустив на своїй сторінці опитування “Чи варто нам створювати Партію Америки”. 
 
День Незалежності – ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (деякі сказали б, що однопартійної) системи!” – написав він. 
 
У голосування взяли участь 1,2 млн осіб. 65,4% проти 34,6% за створення партії. 
Ілон Масквійна в Україніросія окупанти

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