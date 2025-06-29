Маск знову розкритикував податковий план Трампа

Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні, зауважив Маск

Сенат США підтримав законопроєкт президента США Дональда Трампа про скорочення податків і видатків на $4,5 трлн в основному процедурному голосуванні, тож найближчими днями його можуть ухвалити.

Про це написала The Guardian.

За документ проголосував 51 сенатор, проти – 49. Він містить 940 сторінок і передбачає фінансування пріоритетів Трампа у сфері імміграції, кордонів, скорочення податків і військових справ. Він також продовжує податкові пільги 2017 року, які були головним законодавчим досягненням Трампа протягом його першої президентської каденції.