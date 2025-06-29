Маск знову розкритикував податковий план Трампа
29 червня 2025, 12:59
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні, зауважив Маск
Сенат США підтримав законопроєкт президента США Дональда Трампа про скорочення податків і видатків на $4,5 трлн в основному процедурному голосуванні, тож найближчими днями його можуть ухвалити.
Про це написала The Guardian.
За документ проголосував 51 сенатор, проти – 49. Він містить 940 сторінок і передбачає фінансування пріоритетів Трампа у сфері імміграції, кордонів, скорочення податків і військових справ. Він також продовжує податкові пільги 2017 року, які були головним законодавчим досягненням Трампа протягом його першої президентської каденції.
Остаточний текст законопроєкту передбачає пришвидшене згортання податкових пільг для відновлюваної енергетики та скорочення строків податкових кредитів для електромобілів, а також містить пропозицію щодо скорочення податку на постачальників медичних послуг Medicaid. Проти останнього кілька сенаторів, стурбованих долею сільських лікарень. Нова версія відкладає дату початку цих скорочень і створює фонд у розмірі $25 млрд для допомоги сільським лікарням і постачальникам медичних послуг.
Деякі законодавці вважають скорочення пільг занадто великим. Натомість консерватори, стурбовані боргом країни, наполягають на ще більших скороченнях.
Законопроєкт, який Трамп називав "великим і гарним" свого часу став причиною його сварки з американським мільярдером Ілоном Маском, котрий засудив його, активно критикуючи в соцмережі. Голосування за законопроєкт Маск також прокоментував.
"Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці та завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні! Абсолютно божевільно та руйнівно. Це роздає субсидії галузям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди галузям майбутнього", – написав Маск у соціальній мережі Х.