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ТЕХНОЛОГІЇ

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

13 лютого 2023, 10:22
Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
Фото: Getty Images
Компанія SpaceX продовжуватиме підтримувати Starlink в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжує працювати на лінії фронту в Україні. Однак він побоюється "ескалації конфлікту".

Про це Ілон Маск написав у Twitter на відповідь колишньому астронавту НАСА сенатору Скотту Келлі

Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink. Він заявив, що захист від геноцидного вторгнення не є наступальними можливостями. "Це виживання. Невинні життя будуть втрачені. Ви можете допомогти. Дякую", - написав Келлі.

У відповідь Маск заявив, що заява Келлі - це "пропагандистська нісенітниця". За його словами, Starlink - це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже весь інший інтернет-зв'язок знищено.

"Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", - додав він.

Раніше президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що SpaceX зробила кроки, щоб завадити військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками у регіоні під час війни з росією.

МАСКstarlink

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