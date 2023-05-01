Масова передача зброї Києву змусила країни-донори турбуватися про власні запаси – Politico

В кулуарах зустрічі групи 21 квітня, на керованій американцями авіабазі Рамштайн, стало ясно, що збереження єдності – зростаюча проблема.

Зі самого початку війни всі союзники по НАТО обговорювали питання про те, щоб залишатися з Києвом у довгостроковій перспективі. Попри деякі затримки з обіцяним озброєнням, допомога продовжує надходити до Києва.

Про це пише Politico.

Видання повідомило, що коли Міністр оборони США Ллойд Остін щомісяця збирає на південному заході Німеччини глав оборонних відомств понад 40 країн, багатогодинна зустріч зазвичай закінчується однаково: Селеста Валландер, глава відділу міжнародної безпеки Пентагону, закликає кожного учасника подивитися, яку зброю вони готові подарувати Україні.

Це питання – можливо, питання – яке допоможе визначити майбутнє України більш ніж через рік після вторгнення росії.

І це перетворило щомісячну закриту групу лідерів, відому під заспокійливою бюрократичною назвою Контактна група з питань оборони України, на непомітну, але центральну силу в оснащенні українських військовослужбовців усім – від високоточних ракет до основних бойових танків. Це також допомогло країні створити сучасні збройні сили, які були б здатні перевершити за озброєнням деяких давніх членів НАТО. Але в кулуарах зустрічі групи 21 квітня, на керованій американцями авіабазі Рамштайн, стало ясно, що збереження єдності – зростаюча проблема.

Останнім часом у групі виник ряд розбіжностей, зокрема, з приводу того, чи слід та коли відправляти західні винищувачі в Україну, а також з приводу затримок з поставками деяких озброєнь – в першу чергу німецьких та іспанських танків. Тим часом масова передача зброї Києву змусила країни-донори турбуватися про свої власні запаси, і недавні зустрічі почали звертатися до питання про переоснащення союзниками по НАТО, а також про збереження переданої Україні зброї в довгостроковій перспективі.

"Ми вже багато зробили з точки зору допомоги, але зараз питання більше в стійкості", – сказав Еса Пулккінен, постійний секретар або заступник Міністерства оборони Фінляндії, коли військові лідери зібралися в Рамштайні минулого місяця.

"Крім підтримки України, нам також потрібно поповнювати власні запаси, вірно?" – зазначив один із європейських дипломатів.