Масова стрілянина на фестивалі в США: нападники втекли, поранено 12 людей

У місті Толедо штату Огайо сталася стрілянина біля щорічного фестивалю Old West End. Унаслідок інциденту щонайменше 12 людей зазнали поранень. Підозрюваних ще не затримали.

За даними місцевої поліції, щонайменше двоє озброєних людей, імовірно, відкрили вогонь один по одному, однак під кулі потрапили перехожі.

Серед постраждалих – люди від 14 до 61 року, більшість із них віком близько 20 років. Стан 10 постраждалих оцінюється як стабільний, а двоє залишаються у критичному стані.

За словами чиновників, на той час на фестивалі було кілька сотень людей. Щорічний фестиваль є улюбленою традицією в Толедо та включає живу музику, продуктові ринки та заходи для дітей.

У поліції наголосили, що розслідування все ще перебуває на ранній стадії, а правоохоронці та влада спілкуються з жертвами та свідками, а також переглядають записи з камер.