Масована повітряна атака на Івано-Франківськ та Київ: є постраждалі та загиблі

Було пошкоджено інфраструктуру у трьох селах міської громади, є постраждалі.

21 липня. росія здійснила масштабну ракетну атаку з використанням ударних дронів типу "шахед" по Івано-Франківську та Києву.

Про це повідомили місцеві органи влади.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, атака стала однією з найпотужніших від початку повномасштабного вторгнення. Пошкоджено об'єкти інфраструктури у трьох селах громади. У одному з них зафіксовано легкі поранення серед мешканців. Також постраждала критична інфраструктура, масштаби збитків уточнюються.

Водночас, під час масованого удару постраждала і столиця України. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у місті загинула щонайменше одна людина, ще одного чоловіка госпіталізували з множинними пораненнями у Дарницькому районі.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка:

У Дарницькому районі сталася пожежа на даху житлового будинку, нежитлової будівлі та у супермаркеті — саме тут загинула людина.

У Дніпровському районі горіли МАФи та приміщення дитячого садка.

У Шевченківському районі — пожежа у житловому будинку, задимлення на відкритій території та пошкоджено вхід на станцію метро "Лукʼянівська".

Медики працювали також у Святошинському та Дніпровському районах.