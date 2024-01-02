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Масована ракетна атака на Україну. Найбільше під удар потрапив Київ

02 січня 2024, 08:07
Масована ракетна атака на Україну. Найбільше під удар потрапив Київ
Фото з відкритих джерел
У Києві під час ракетної атаки уламки впали в парк, на будинок і склади.

У Києві зранку 2 січня під час роботи сил ППО сталося падіння уламків у різних районах міста. Зокрема, у Печерському - на багатоповерхівку.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації. 

"Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Згодом керівник КМВА Сергій Попко наголосив, що в Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється.

В Оболонському районі – уламки впали на територію складських приміщень. 

У Солом'янському районі сталася пожежа у багатоповерхівці. Кількість травмованих зросла до 16. 15-х потерпілих госпіталізували, а одному надали допомогу на місці. Також в Голосіївському р-ні на відкритій ділянці. 

Після  гучних вибухів  у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.

За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:

  • Шевченківському,
  • Святошинському,
  • Голосіївському,
  • Оболонському районах.

Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

Також в епіцентрі атаки противника опилися Харків та область. За даними місцевої влади, окупанти завдали ракетного удару по центру міста.

"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - поінформував очільник ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що росіяни атакували Шевченківський район близько 07:30. 

Станом на 09:08 відомо про одного загиблого та 22 постраждалих, із них - 16 госпіталізовані. 

Щодо ситуації в області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 

Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад. 

війна в Україніракетні удариросія окупанти

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