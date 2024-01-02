Масована ракетна атака на Україну. Найбільше під удар потрапив Київ
У Києві зранку 2 січня під час роботи сил ППО сталося падіння уламків у різних районах міста. Зокрема, у Печерському - на багатоповерхівку.
Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Згодом керівник КМВА Сергій Попко наголосив, що в Печерському районі зафіксовано ще падіння решток на житловий будинок. Інформація уточнюється.
В Оболонському районі – уламки впали на територію складських приміщень.
У Солом'янському районі сталася пожежа у багатоповерхівці. Кількість травмованих зросла до 16. 15-х потерпілих госпіталізували, а одному надали допомогу на місці. Також в Голосіївському р-ні на відкритій ділянці.
Після гучних вибухів у деяких районах міста розпочалися перебої з електрикою. Крім того, світло зникло і в області.
За інформацією КМВА, через ворожу атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у:
- Шевченківському,
- Святошинському,
- Голосіївському,
- Оболонському районах.
Також, за словами мера Києва Віталія Кличка, у деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
Також в епіцентрі атаки противника опилися Харків та область. За даними місцевої влади, окупанти завдали ракетного удару по центру міста.
"Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі", - поінформував очільник ОВА Олег Синєгубов.
Він додав, що росіяни атакували Шевченківський район близько 07:30.
Станом на 09:08 відомо про одного загиблого та 22 постраждалих, із них - 16 госпіталізовані.
Щодо ситуації в області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад.