Масований наліт БПЛА на росію. Там заявили про атаку по чотирьох областях

Зокрема, дрони атакували "Брянський хімзавод" та "КБ Машинобудування".

росіяни заявили про начебто знищення в ніч проти 14 листопада чотирьох "українських" безпілотників над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.

Про це повідомило Міноборони рф та інформують місцеві пабліки.

У телеграм-каналах повідомляється, що в ніч проти 14 листопада безпілотник атакував хімічний завод у селі Сельцо Брянської області. Там уточнили, що в цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР", що будується, був виявлений безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною, який не розірвався. Водночас дах цеху був пробитий у трьох місцях.

На місце було викликано співробітників спецслужб. Внаслідок падіння дрона постраждалих немає.

Водночас у підмосковній Коломиї вранці повідомляють про сильні вибухи в районі "КБ Машинобудування". За словами очевидців, вибух було чітко чути у будинках на Окському проспекті. В автомобілів, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. Місцеві мешканці також повідомляли, що до КБМ їдуть машини спецслужб.

У Мережі також з’явилося відео з безпілотником, начебто збитим у районі Коломни.

Також начебто "український" безпілотник було збито засобами ППО на північному заході Орловської області, повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.

Водночас у Міноборони рф стверджують, що протягом ночі 14 листопада було припинено спробу влаштувати "терористичну атаку" БПЛА літакового типу по об'єктах на території росії.

У відомстві переконують, що черговими засобами ППО були знищені чотири дрони над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей.