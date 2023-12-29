Масований обстріл України: що відомо на цю мить

Відомо про "прильоти" ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів, також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

російські війська після вечірньої атаки "Шахедів" взялися масовано обстрілювати Україну зі стратегічної авіації, а вночі атакували країну дронами. Так, У Львові дрони влучили в обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією понад 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей", – написав Садовий

Він додав, що на місці прильоту працюють оперативні служби. Інформація про постраждалих не надходила.

В Одесі пізно ввечері внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було ліквідовано.

Харків опинився під масованим ударом. росіяни атакували двома видами ракет - С-300 та Х-22. Зараз відомо про щонайменше 8 прильотів по місту, є проблеми з подачею електрики для транспорту. Вибухи в Харкові тривають.

У Сумській області ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Відомо про трьох травмованих, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля.

У Києві, Дніпрі, Одесі лунають вибухи.

У Києві під час масштабної повітряної тривоги спрацювали сили ППО. Сталися падіння уламків збитої ракети у Святошинському та Подільському районах. Повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Уламки впали ще й у Подільському районі міста: "Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється".

Наразі продовжується атака росіян крилатими ракетами. По всій країні триває небезпека.