Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Масований удар по Дніпру: кількість поранених зросла, рятувальники ліквідували всі пожежі

29 березня 2025, 08:51
Масований удар по Дніпру: кількість поранених зросла, рятувальники ліквідували всі пожежі
джерело dsns_telegram
Пожежі вже вдалося загасити.

У Дніпрі ліквідували масштабні пожежі після вчорашньої атаки дронів. Зруйновані будинки, авто та рятувальна техніка, поранених уже 21, загиблих - 4 людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники розповіли, що масований дроновий удар з боку російських окупантів спричинив у місті масштабні руйнування та пожежі.

Так, передали в ДСНС, горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО.

Також постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль. Крім того, було пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

"Займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС", - поінформували у Службі.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, усю ніч у Дніпрі йшла ліквідація наслідків масованої атаки "Шахедами". 

"Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території ресторанного комплексу", - розповів чиновник.

Він поінформував, що за останніми даними загалом постраждала 21 людина: наймолодшим серед них - 19 років, а найстаршому - 74. 

"У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики поруч, надають усю необхідну допомогу", - додав керівник ОВА. 

Як передав Лисак, за уточненими даними вогнем знищені 4 приватні будинки, ще щонайменше 10 - пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

війнаДніпроатака

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється