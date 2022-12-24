Масований удар по центру Херсона: 7 людей загинуло, 58 поранено - ОП

Внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 24 грудня, у Telegram.

"Обстріл центра Херсона з градів. Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули", - повідомив Тимошенко.

Тим часом прокуратура повідомляє про 8 загиблих.

Водночас голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначає, що "на цю годину відомо, що терористичний удар рашистів забрав життя 7 людей, 58 херсонців отримали поранення, з них 18 – у важкому стані". "Зараз лікарі борються за життя постраждалих", - додав він.

Він також повідомив , що росіяни атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей. "Тут навіть поруч немає військових обʼєктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях", - зауважив голова ОВА.

Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.