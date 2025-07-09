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CУСПІЛЬСТВО

Масштабна пожежа поблизу Марселя: понад 100 постраждалих і евакуація через вогонь

09 липня 2025, 14:46
Масштабна пожежа поблизу Марселя: понад 100 постраждалих і евакуація через вогонь
Фото: з вільного доступу
Рух поїздів і авіарейси скасовано. Міська лікарня перейшла на генератори

Потужна лісова пожежа, яка розгорілася вранці у вівторок поблизу автостради біля Марселя, спричинила поранення щонайменше 110 людей, серед них — дев’ять пожежників.

Як повідомляє Reuters, вогонь охопив понад 700 гектарів території та призвів до евакуації десятків житлових будинків, тимчасового закриття одного з найбільших аеропортів Франції — Марсель-Прованс, зупинки руху поїздів і пошкодження щонайменше десяти споруд.

Пожежа швидко поширилася на північні райони міста через суху погоду та сильні пориви вітру до 70 км/год, які, за прогнозами рятувальників, зберігалися до ранку.

До ліквідації вогню було залучено щонайменше 800 пожежників, зазначив міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретелью, який особисто відвідав регіон. Через перебої з електроенергією одна з лікарень — Hospital Nord — була змушена перейти на генераторне живлення.

За оцінкою регіональної обсерваторії AtmoSud, рівень забруднення повітря в регіоні перевищив добову норму у десять разів.

Мер Марселя Бенуа Паян закликав мешканців залишатися уважними, але повідомив, що ситуація стабілізувалася: "Явне зниження рівня пожежі, яка досягла півночі Марселя, дозволяє нам оголосити про зняття карантину з 16-го округу". За словами Паяна, люди можуть поступово повертатися до нормального життя, однак мають дотримуватися вказівок служб.

Голова районної ради Мартін Вассал додала, що пожежники працювали всю ніч, аби стримати полум’я, яке, попри локалізацію, все ще становить загрозу. Рух поїздів із північного та західного напрямків досі частково обмежений, а частину авіарейсів було скасовано або перенаправлено в інші міста.

ФранціяМарсельпожежа

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