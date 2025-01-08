Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: стихія охопила понад тисячу гектарів

Оголошено режим надзвичайної ситуації.

У вівторок, 7 січня, у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс спалахнула масштабна лісова пожежа.

Про це повідомляє FT.

30 тисяч людей евакуйовано, пожежа охопила щонайменше 1,182 гектара території. У престижному Пасіфік-Палісейдс проживають деякі голлівудські зірки, зокрема, актори Том Генкс і Джеймс Вудс.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом сказав, що багато будівель уже зруйновано.

До гасіння пожежі залучили й авіацію, але проблеми створює сильний вітер. Може минути кілька днів, перш ніж пожежники зможуть взяти полум'я під контроль, і ще більше часу пройде, перш ніж евакуйованим жителям дозволять повернутися додому.

У Лос-Анджелесі вже оголосили режим надзвичайної ситуації. Пожежників розміщено також і в інших районах Каліфорнії через ризик нових пожеж.

Reuters пише, що в штаті сталася ще одна пожежа за 50 кілометрів від Лос-Анджелеса в передгір'ях над Пасаденою, площа пожежі — 160 гектарів.

Президента США Джо Байдена проінформували про ситуацію, він підтримує зв'язок із представниками штату та місцевої влади, пише CNN.

"Я запропонував будь-яку федеральну допомогу, яка потрібна для ліквідації жахливої ​​пожежі в Пасіфік-Палісейдс", - заявив американський президент.

Голова пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі каже, що попри хаотичну евакуацію наразі про постраждалих не повідомлялося.