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CУСПІЛЬСТВО

Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: стихія охопила понад тисячу гектарів

08 січня 2025, 09:27
Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: стихія охопила понад тисячу гектарів
Фото: t.me/senkevichonline
Оголошено режим надзвичайної ситуації.

У вівторок, 7 січня, у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс спалахнула масштабна лісова пожежа.

Про це повідомляє FT

30 тисяч людей евакуйовано, пожежа охопила щонайменше 1,182 гектара території. У престижному Пасіфік-Палісейдс проживають деякі голлівудські зірки, зокрема, актори Том Генкс і Джеймс Вудс. 

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом сказав, що багато будівель уже зруйновано.

До гасіння пожежі залучили й авіацію, але проблеми створює сильний вітер. Може минути кілька днів, перш ніж пожежники зможуть взяти полум'я під контроль, і ще більше часу пройде, перш ніж евакуйованим жителям дозволять повернутися додому.

У Лос-Анджелесі вже оголосили режим надзвичайної ситуації. Пожежників розміщено також і в інших районах Каліфорнії через ризик нових пожеж. 

Reuters пише, що в штаті сталася ще одна пожежа за 50 кілометрів від Лос-Анджелеса в передгір'ях над Пасаденою, площа пожежі — 160 гектарів.

Президента США Джо Байдена проінформували про ситуацію, він підтримує зв'язок із представниками штату та місцевої влади, пише CNN.

"Я запропонував будь-яку федеральну допомогу, яка потрібна для ліквідації жахливої ​​пожежі в Пасіфік-Палісейдс", - заявив американський президент.

Голова пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі каже, що попри хаотичну евакуацію наразі про постраждалих не повідомлялося.

пожежаЛос-Анджелес

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