Масштабна пожежа в Лос-Анджелесі: стихія охопила понад тисячу гектарів
У вівторок, 7 січня, у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс спалахнула масштабна лісова пожежа.
Про це повідомляє FT.
30 тисяч людей евакуйовано, пожежа охопила щонайменше 1,182 гектара території. У престижному Пасіфік-Палісейдс проживають деякі голлівудські зірки, зокрема, актори Том Генкс і Джеймс Вудс.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом сказав, що багато будівель уже зруйновано.
До гасіння пожежі залучили й авіацію, але проблеми створює сильний вітер. Може минути кілька днів, перш ніж пожежники зможуть взяти полум'я під контроль, і ще більше часу пройде, перш ніж евакуйованим жителям дозволять повернутися додому.
У Лос-Анджелесі вже оголосили режим надзвичайної ситуації. Пожежників розміщено також і в інших районах Каліфорнії через ризик нових пожеж.
Reuters пише, що в штаті сталася ще одна пожежа за 50 кілометрів від Лос-Анджелеса в передгір'ях над Пасаденою, площа пожежі — 160 гектарів.
Президента США Джо Байдена проінформували про ситуацію, він підтримує зв'язок із представниками штату та місцевої влади, пише CNN.
"Я запропонував будь-яку федеральну допомогу, яка потрібна для ліквідації жахливої пожежі в Пасіфік-Палісейдс", - заявив американський президент.
Голова пожежної служби Лос-Анджелеса Крістін Кроулі каже, що попри хаотичну евакуацію наразі про постраждалих не повідомлялося.