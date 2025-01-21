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CУСПІЛЬСТВО

Масштабна пожежа в турецькому готелі: десятки загиблих і поранених

21 січня 2025, 16:27
Масштабна пожежа в турецькому готелі: десятки загиблих і поранених
Фото: з вільного доступу
Усього в момент пожежі в готелі жило 238 відвідувачів.

У готелі на турецькому гірськолижному курорті Карталкая сталася сильна пожежа. Згідно з останніми даними, відомо про 66 загиблих.

Про це повідомляє CNN Turk із посиланням на заяву очільника МВС Туреччини Алі Ерлікая.

Усього в момент пожежі в готелі жило 238 відвідувачів. Пожежа почалася на четвертому поверсі, в ресторані 12-поверхового деревʼяного готелю близько 03:30 за місцевим часом, вогонь швидко поширився на верхні поверхи готелю. Пожежники прибули на місце приблизно через 40—45 хвилин. Щоб загасити пожежу, використали 156 транспортних засобів та 428 людей.

Мешканців готелю евакуювали та розселили в чотири інших готелі. Зараз проводять адміністративне розслідування про причини пожежі. Міністр юстиції Йилмаз Тунч заявив, що вже призначили 6 прокурорів і сформували експертний комітет з 5 людей.

Туреччинапожежа

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