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ПОЛІТИКА

Масштабні вибори в Індії стикаються з викликом через спеку – Reuters

25 травня 2024, 15:28
Масштабні вибори в Індії стикаються з викликом через спеку – Reuters
Фото: з вільного доступу
Спека негативно впливає на явку.

В суботу, 25 травня, в Індії відбувається передостанній етап виборів — це наймасштабніше голосування у світі. Виборці країни зіштовхнулися зі спекою, що впливає на явку. За прогнозами, температура, зокрема, в столиці Нью-Делі підніметься до 47 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє Reuters.

Понад 111 мільйонів людей у 58 виборчих округах у восьми штатах і федеральних територіях можуть проголосувати на шостому етапі парламентських виборів. За перші дві години 11-годинного голосування зафіксовано явку 10,82%. Загальна явка на аналогічному етапі попередніх виборів у країні в 2019 році становила близько 63%.

"Існує занепокоєння, але ми сподіваємося, що люди подолають страх перед спекою і прийдуть голосувати", - сказав агентству Reuters голова виборчої комісії Делі.

Голосування на виборах, які проходять у сім етапів, розпочалося 19 квітня і завершиться 1 червня, а оголошення результатів очікується 4 червня.

Прем'єр-міністр Індії та лідер керівної партії Бхаратія Джаната (БДП) Нарендра Моді, який має всі шанси отримати третій термін поспіль на посаді, також закликав людей голосувати.

Виборча комісія направила медиків на виборчі дільниці на тлі спеки. 

Лідер опозиції й головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал, якого звільнили під заставу після майже двомісячного досудового ув'язнення у справі про хабарництво, надав новий імпульс опозиційній кампанії, також проголосував у столиці.

Зростання цін і безробіття були основними проблемами, про які найчастіше згадують виборці країни, відповідаючи на запитання про фактори, що вплинули на голосування.

вибориІндіяспека

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