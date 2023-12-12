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Масштабний збій у "Київстар": абоненти – без зв'язку та Інтернету. У Кабміні сказали, коли компанія відновить роботу

12 грудня 2023, 12:15
Масштабний збій у
Київстар
Фахівці мобільного оператора працюють над усуненням проблеми.

У роботі українського мобільного оператора "Київстар" вранці 12 грудня стався  масштабний збій.Фахівці працюють над усуненням проблеми. Людей просять із розумінням поставитися до проблем, що виникли, та рекомендують скористатися роумінгом.

Про це  повідомили у компанії.

Користувачі не можуть здійснювати дзвінки через відсутність мережі і надсилати повідомлення. Постраждав і дротовий Інтернет, сайт компанії також не працює.  

Як пишуть користувачі "Київстар", мережа мобільного оператора не має покриття, а також не ловить Інтернет. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь "мобільна мережа недоступна".

Також неможливо увійти до мобільного застосунку "Київстар".

Про проблеми зі зв'язком повідомляють користувачі в Києві, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Так у Львові, у зв’яку з технічною несправністю оператора "Київстар" всі відключення ліній електропередач відбуваються в ручному режимі. 

Як зазначили у ЛКП "Львівсвітло", час вуличного освітлення та аварійних робіт може бути збільшений на невизначений термін. Через проблеми з звʼязком у Львові не виключилося нічне освітлення. Така ж  проблема є і в Івано-Франківську.

Абоненти "Київстар" наразі не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг. Так, проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", - повідомили в Мінцифри.

Як пише видання DEV, причиною масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" нібито стала атака хакерів на ядро мережі. 

 Тим часом у Кабміні повідомили, що ремонтні роботи сподіваються завершити впродовж чотирьох-п'яти годин.

"Сподіваємося, за кілька годин повернеться в роботу", - сказав віцепрем'єрз відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У Міністерстві внутрішніх справ тим часом дали українцям поради через відсутність мобільного зв'язку та інтернету.

"Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi", – повідомив Ігор Клименко.

Київстармобільний зв'язоквійна в Україніросія окупанти

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