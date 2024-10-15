Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Масштаби китайського шпигунства приголомшують західні уряди – WSJ

15 жовтня 2024, 08:11
Масштаби китайського шпигунства приголомшують західні уряди – WSJ
Фото: з вільного доступу
Також у Китаю, за даними ФБР, є значно більше хакерів, ніж чисельність кіберперсоналу американського відомства.

Китай сформував армію шпигунів, що складається з 600 тисяч осіб. Країни Заходу не мають ресурсів, щоб протистояти такій мережі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, розвідувальні операції Китаю вже обійшли за масштабами діяльність КДБ за часів холодної війни. Операції КНР мають різний характер - це як кібератаки, так і наукове чи промислове шпигунство.

Журналісти уточнюють, що для Заходу боротьба зі шпигунами Китаю ускладнюється тим, що вони проводять децентралізовані операції. У них задіяно безліч відомств та приватних компаній. При цьому китайські шпигуни найчастіше діють автономно.

Також у Китаю, за даними ФБР, є значно більше хакерів, ніж чисельність кіберперсоналу американського відомства.

Як розповів директор ФБР Крістофер Рей ще на початку року, хакерська програма Китаю перевершує хакерські програми інших великих держав "разом узятих".

Як розповіло джерело WSJ, в операціях Китаю зі збору розвідданих та забезпечення безпеки можуть бути задіяні до 600 000 осіб.

КитайЗахідшпигунство

Останні матеріали

росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати в Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Cуспільство
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2024, 22:51
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється