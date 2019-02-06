Матіос скликає силовиків через провокаційне відео захоплення Румунією Буковини

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що скличе нараду керівників МЗС, Генштабу, ГУР МОУ, СБУ і Служби зовнішньої розвідки через появу провокаційного відео захоплення Румунією території Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.

"Інформую - буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими, але процесуально не встановленими особами) до скоєння особливо тяжких злочинів, які зазіхають на територіальну цілісність української держави. У зв'язку з викладеними в статті доводами у вівторок проведу нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконувачами обов'язків голови СБУ. Усі отримають законні доручення в рамках кримінального провадження. Українська держава (нехай для когось ніби й слабка) - є! Ми будемо за неї боротися", - написав Матіос у Facebook повідомляє LB.ua.

Днями на YouTube було викладено аматорське відео про те, як 2022 року Румунія може з метою захисту своїх громадян окупувати Чернівецьку область України і частину Одеської області. Каталізатором для таких дій, нібито, може послужити активізація бойових дій на Сході України, до повномасштабного наступу російських військ. Для "реалістичності" картинки, її автори навіть указали місця дислокації підрозділів румунської армії на Буковині.

Нагадаємо, що головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що піде зі служби після настання миру в країні.