МАУ: Про банкрутство не може бути й мови

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар МАУ Євгенія Сацька, коментуючи заяву міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо можливого банкрутства авіакомпанії, якщо не будуть погашені борги перед державою

"Питання заборгованості є предметом переговорів між двома суб’єктами господарювання, це нормальний бізнес-процес, кожен з учасників якого зацікавлений у тому, щоб знайти рішення і працювати надалі, надаючи послуги з перевезення нашим, підкреслю, спільним клієнтам-пасажирам".

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявляє, що здійснює низку заходів для уникнення збитків і жодної мови про банкрутство авіакомпанії не може бути, повідомляє "Економічна Правда".

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила прессекретар МАУ Євгенія Сацька, коментуючи заяву міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо можливого банкрутства авіакомпанії, якщо не будуть погашені борги перед державою.

"Українські перевізники несуть низку додаткових витрат порівняно з іноземними конкурентами: акциз на паливо, мито на ввезення авіатехніки і запасних частин, необхідність облітати повітряний простір Сходу України, АРК і РФ. Для мінімізації негативного впливу цих чинників на діяльність і фінансовий стан, авіакомпанії МАУ доводиться діяти в рамках власних можливостей: переглядати фінансову політику і зменшувати витрати, оптимізувати в бік звуження маршрутну мережу, закривати деякі напрямки польотів. Мета цих дій - оздоровити авіакомпанію. Тому жодної мови про банкрутство авіакомпанії не йде і йти не може", - зауважила вона.

Сацька додала, що цитування міністра інфраструктури у ЗМІ щодо можливого банкрутства авіакомпанії "виглядає як слова, що вирвані з контексту".

"Питання заборгованості є предметом переговорів між двома суб’єктами господарювання, це нормальний бізнес-процес, кожен з учасників якого зацікавлений у тому, щоб знайти рішення і працювати надалі, надаючи послуги з перевезення нашим, підкреслю, спільним клієнтам-пасажирам", - зауважила вона.

Сацька також зауважила, що авіакомпанія знаходиться на етапі змін, головною метою яких є повернення МАУ в зону беззбитковості, подальший збалансований розвиток і прибутковість бізнесу.

"Для реалізації цього завдання авіакомпанія змушена скоротити частотність виконання частини своїх рейсів, а деякі з них - з негативною рентабельністю - повністю скасувати. Це економічно виважений крок для стабілізації бізнесу, який дозволить МАУ переглянути і оптимізувати мережу маршрутів і розклад рейсів з урахуванням економічних чинників: розміру флоту, витрат на обслуговування польотів тощо", - додала вона.

Нагадаємо, що МАУ планують запустити літаки в Китай