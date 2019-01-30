МАУ затримала 22 рейси через конфлікт постачальника палива з ДФС

Наразі невідомо, про якого постачальника авіапалива йдеться

Ввечері 29 січня авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" затримала на 1-2 години 22 рейси в аеропорту "Бориспіль" через конфлікт постачальника палива з ДФС.

Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним пальним.В офіційному повідомленні компанії-постачальника авіаційного пального, причиною призупинення заправки називають її конфлікт із Державною фіскальною службою України, зазначають речники МАУ.

"Він пов'язаний з механізмом погашення векселів при реалізації авіапального, що був запроваджений новими положеннями Податкового кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

"Заправку було призупинено, незважаючи на те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль", - наголошують в МАУ.

В повідомленні зазначається, що авіакомпанія МАУ була змушена надати постачальникові авіаційного палива лист про компенсацію можливих штрафних санкцій з боку ДФС, пов'язаних із заправкою, що здійснювалася ввечері 29 січня.

Авікомпанія закликала уряд, Міністерство інфраструктури та Міністерство фінансів розібратися у ситуації та вжити заходи.

Наразі невідомо, про якого постачальника авіапалива йдеться.

Раніше, Управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві звернулося до суду з проханням заарештувати 18 заправних станцій на території Києва і прилеглих районах Київської області.