МАУ затримала 22 рейси через конфлікт постачальника палива з ДФС
Затримки спричинені збоєм у заправці літаків авіаційним пальним.В офіційному повідомленні компанії-постачальника авіаційного пального, причиною призупинення заправки називають її конфлікт із Державною фіскальною службою України, зазначають речники МАУ.
"Він пов'язаний з механізмом погашення векселів при реалізації авіапального, що був запроваджений новими положеннями Податкового кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2019 року", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
"Заправку було призупинено, незважаючи на те, що авіакомпанія виконує всі свої зобов'язання за договором постачання пального в аеропорту "Бориспіль", - наголошують в МАУ.
В повідомленні зазначається, що авіакомпанія МАУ була змушена надати постачальникові авіаційного палива лист про компенсацію можливих штрафних санкцій з боку ДФС, пов'язаних із заправкою, що здійснювалася ввечері 29 січня.
Авікомпанія закликала уряд, Міністерство інфраструктури та Міністерство фінансів розібратися у ситуації та вжити заходи.
Наразі невідомо, про якого постачальника авіапалива йдеться.
Раніше, Управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби (ДФС) в Києві звернулося до суду з проханням заарештувати 18 заправних станцій на території Києва і прилеглих районах Київської області.
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