"Мавка. Лісова пісня" зібрала в Іспанії та Італії вже майже €2 мільйони

За кордоном український мультфільм зібрав $10,938,192. Сам бюджет стрічки склав 200 млн гривень.

Мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Мавка. Лісова пісня після продовжує підкорювати світові кінотеатри.

Про це розповідає ДержКіно України.

Зазначається, що після четвертого тижня прокату в Іспанії кількість проданих квитків становить - 123 038, касові збори сягнули €715 376. В Італії на українську стрічку було продано 172 622 квитків, касові збори склали €1 142 592.

Крім того після другого тижня прокату касові збори мультфільму Мавка у Португалії зібрали €116 337. Кількість проданих квитків сягнула 22 653. Покази анімації тривають.

Наградаємо, що мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Мавка. Лісова пісня встановив рекорд із касових зборів серед українських кінорелізів.