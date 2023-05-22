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CУСПІЛЬСТВО

"Мавка. Лісова пісня" зібрала в Іспанії та Італії вже майже €2 мільйони

22 травня 2023, 17:58
Джерело ukrdubai
За кордоном український мультфільм зібрав $10,938,192. Сам бюджет стрічки склав 200 млн гривень.

Мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Мавка. Лісова пісня після продовжує підкорювати світові кінотеатри.

Про це розповідає ДержКіно України.

Зазначається, що після четвертого тижня прокату в Іспанії кількість проданих квитків становить - 123 038, касові збори сягнули €715 376. В Італії на українську стрічку було продано 172 622 квитків, касові збори склали €1 142 592.

Крім того після другого тижня прокату касові збори мультфільму Мавка у Португалії зібрали €116 337. Кількість проданих квитків сягнула 22 653. Покази анімації тривають.

Наградаємо, що мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки Мавка. Лісова пісня встановив рекорд із касових зборів серед українських кінорелізів.

ІталіяІспаніяМультфільммавка

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