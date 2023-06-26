Майбутні заворушення в росії можуть бути гіршими – президент Литви
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що спроба заколоту ПВК "Вагнер" свідчить про те, що в майбутньому можна очікувати подібних і навіть більших заворушень в росії.
Про це він сказав після зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє LRT.
"Події минулих вихідних в росії продемонстрували нестабільність кремлівського режиму. Ми можемо очікувати подібних або навіть більших викликів у майбутньому", – зазначив Науседа.
Він наголосив, що події в росії можуть вплинути на безпекову ситуацію в Литві та регіоні. А можлива присутність "вагнерівців" у білорусі стане ще одним викликом.