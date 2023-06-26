Матеріали:
Теми:

Майбутні заворушення в росії можуть бути гіршими – президент Литви

26 червня 2023, 15:29
Майбутні заворушення в росії можуть бути гіршими – президент Литви
джерело president.gov.ua
Події у рф можуть вплинути на безпекову ситуацію в Литві та регіоні.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що спроба заколоту ПВК "Вагнер" свідчить про те, що в майбутньому можна очікувати подібних і навіть більших заворушень в росії.

Про це він сказав після зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє LRT.

"Події минулих вихідних в росії продемонстрували нестабільність кремлівського режиму. Ми можемо очікувати подібних або навіть більших викликів у майбутньому", – зазначив Науседа.

Він наголосив, що події в росії можуть вплинути на безпекову ситуацію в Литві та регіоні. А можлива присутність "вагнерівців" у білорусі стане ще одним викликом.

Пригожинвійна в Україніросія окупантивагнерівці

Останні матеріали

Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської «ваґнеріади» – пророцтво від Міка Раяна
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської «ваґнеріади» – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian
23 червня 2023, 15:00
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
Політика
Сірі зони = зелене світло для агресії. Чому не слід зволікати з прийняттям України до НАТО – Курт Волкер
23 червня 2023, 10:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється