Майбутнє сучасної війни буде за Україною – Вloomberg

Українські дрони успішно вражають ворожі цілі

Наземні дрони та БПЛА назавжди змінили поле бою. Перше широке та успішне застосування вони отримали під час війни України та росії. Зараз в Україні нарощують виробництво власного озброєння та розробляють нові рішення, які впливатимуть на хід сучасних воєн у майбутньому.

Про це йдеться у матеріалі Вloomberg.

Автор статті описує, як спостерігав за двома наземними дронами, які можуть доставляти вантажі або дистанційно мінувати місцевість. На його думку, це і є прояв війни майбутнього, яке зараз відпрацьовується в Україні.

"Три з половиною роки повномасштабної війни проти росії перетворили країну на фабрику зброї, яка перекроює поле бою. Новий комплект розробляється і розгортається за меншу частину вартості і в надзвичайно стислі терміни, ніж будь-де в світі", - йдеться в статті.

Зазначається, що Україна значно залежить від даних американської розвідки і протиповітряної оборони союзників у перехопленні російських ракет. Але наводить слова президента Володимира Зеленського, який зазначав, що близько 40% свого озброєння Україна з власних джерел. Зокрема, радник Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишин сказав, що українські заводи здатні у великій кількості виробляти бронетехніку.