Майбутнє сучасної війни буде за Україною – Вloomberg
01 липня 2025, 20:11
Фото: www.ekathimerini.com
Українські дрони успішно вражають ворожі цілі
Наземні дрони та БПЛА назавжди змінили поле бою. Перше широке та успішне застосування вони отримали під час війни України та росії. Зараз в Україні нарощують виробництво власного озброєння та розробляють нові рішення, які впливатимуть на хід сучасних воєн у майбутньому.
Про це йдеться у матеріалі Вloomberg.
Автор статті описує, як спостерігав за двома наземними дронами, які можуть доставляти вантажі або дистанційно мінувати місцевість. На його думку, це і є прояв війни майбутнього, яке зараз відпрацьовується в Україні.
"Три з половиною роки повномасштабної війни проти росії перетворили країну на фабрику зброї, яка перекроює поле бою. Новий комплект розробляється і розгортається за меншу частину вартості і в надзвичайно стислі терміни, ніж будь-де в світі", - йдеться в статті.
Зазначається, що Україна значно залежить від даних американської розвідки і протиповітряної оборони союзників у перехопленні російських ракет. Але наводить слова президента Володимира Зеленського, який зазначав, що близько 40% свого озброєння Україна з власних джерел. Зокрема, радник Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишин сказав, що українські заводи здатні у великій кількості виробляти бронетехніку.
Як пише Вloomberg, головною зміною війни стало використання безпілотників, які Україна використовує для атак на російські позиції і виведення з ладу бойових танків. Це змінило характер війни. Також автори враховували удари БПЛА по стратегічних бомбардувальниках на віддалених авіабазах рф. По їх оцінкам, близько 70% російської техніки, знищеної українськими силами, було знищено за допомогою безпілотників. Окрім того, розширюється зона ураження, де солдати перебувають під постійною загрозою нападу від FPV-дронів.
Однак, і росія адаптується під умови ведення сучасної війни. рф модернізувала іранські БПЛА "Шахед", використовує безпілотники, керовані за допомогою оптоволоконного кабелю, що робить їх невразливими до глушіння. Близький до Міноборони рф аналітичний центр пише, що в травні рф збільшила виробництво бойових безпілотників майже на 17%, різко прискоривши темпи випуску. Як пише Вloomberg:
"росія вміє стандартизувати виробництво, масштабувати його, щоб випускати величезну кількість обладнання, тоді як Україна робить ставку на креативність та інновації. Яка б модель не взяла гору, війна буде вирішуватися все".
Видання поспілкувалося зі спеціалістом з ІТ-сфери Єгором Дудіновим, який розробляє пристрій з уловлювання різних типів електронних сигналів. За півроку його команда розробила пристрій, який може виявляти сигнали, що випромінюються ворожими радарами, системами глушіння та навіть операторами безпілотників на відстані до 30 кілометрів. Видання пише, що деякі розробники працюють в умовах фінансового дефіциту та у стислі терміни.
"Ситуація на фронті змінюється так швидко, як ніколи раніше. Дуже важливо перевірити все на полі бою якомога швидше", - сказав Дудінов виданню.
У статті зазначається, що наступні великі зміни можливі. Наводиться у приклад робота венчурного фонду для військово-технологічних стартапів, який намагається знайти наступний великий прорив у військовій технології. Одна з інвестицій передбачає використання лазера для позначення цілі, а потім запуск безпілотника, який автоматично слідує за лазером і влучає в неї. Інша - розробка програмного забезпечення і набору мікросхем, які діють як маленькі антени для фільтрації шуму, навмисно створеного ворогом, щоб вивести з ладу GPS-сигнали - практика, відома під назвою "спуфінг". Ще одна розробка, яка випробовується буквально в гаражі, стосується виготовлення дешевих ракет, здатних перехоплювати безпілотники "Шахед".